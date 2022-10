O Alto Taquari

Com a reta final do segundo turno das eleições estaduais e federais e o alto índice de abstenções no primeiro turno, existe um entendimento de que as pessoas mais esclarecidas terão papel fundamental no convencimento dos eleitores indecisos a votarem na direita ou esquerda.

Além dos analistas sobre os indicadores econômicos, saúde, educação, infraestrutura e segurança pública, as pessoas acabam se inspirando muito no posicionamento dos líderes políticos locais, especialmente os que têm cargo eletivo.

Em Arroio do Meio, o prefeito Danilo José Bruxel (PP) vai se manter neutro assim como no primeiro turno em relação ao pleito estadual e apoiará a reeleição de Jair Messias Bolsonaro para presidência. O vereador Roque Haas (PP) irá manter o mesmo posicionamento, em respeito aos clientes que possui em seu estabelecimento comercial, apesar de ter convicções pessoais definidas. Os demais vereadores da bancada progressista Alessandra Brod, José Elton Lorscheiter e Vanderlei Majolo, vão votar como definiu o partido, apoiando os liberais Onyx Lorenzoni (PL) para o governo estadual e Jair Messias Bolsonaro (PL) para presidência da República.

Na visão de Majolo, esse apoio pode resultar em participação de eleitos em secretarias e ministérios do governo federal e estadual, abrindo vagas para o suplente Salmo Dias na AL/RS e Francisco Turra na Câmara Federal, além da indicação de Frederico Antunes para o Tribunal de Contas do Estado.

Para Lorscheiter, a escolha por Bolsonaro é muito simples, que passa por um governo de qualidade e sem corrupção durante a pandemia, que garantiu o desenvolvimento. “É preferível não arriscar. É só olhar para os países em que a esquerda está no poder”, dimensionou.

Alessandra Brod não tem se manifestado em redes sociais abertas em virtude do excesso de radicalismo das duas partes. “Individualmente tenho colocado minha opinião e compartilhado com o que considero mais adequado para cada candidato. Bolsonaro por ter uma equipe que fez o possível para manter um equilíbrio no Brasil. Poderíamos estar em condições bem piores. As pessoas não levam em conta a crise que foi mundial e não só no Brasil. Onyx pela renovação. O Eduardo Leite fez um governo bom. Mas na Educação deixou muito a desejar, ainda não consigo aceitar o novo Ensino Médio, relatos de estudantes da rede estadual tendo aulas ‘vazias’ onde professores não possuem conteúdo suficiente para desenvolver em um semestre, um ano. E disciplinas base para a escolha de profissões futuras sendo tiradas ou diminuídas, a exemplo de química, que é fundamental para farmacêutico e químico industrial”, explicou.

Nelson Paulo Backes (PDT) se posicionará de forma neutra assim como partido definiu em âmbito municipal.

Entre os emedebistas, César André Kortz foi o único que se posicionou abertamente a favor de Bolsonaro. Pedro da Silva, acredita que o excesso de radicalismo é preocupante em um cenário de incertezas. “Estamos errando ao não eleger deputados estaduais locais e perdendo inúmeros recursos para região”, dimensionou. Para o Piratini, Silva e Kortz vão com Eduardo Leite. Angela Maria Friedrich, Paulo Roberto Heck, Marcelo Luís Schneider e Maria Helena Matte não se posicionaram publicamente.

NOVO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA EM DEBATE

Na segunda-feira, os vereadores fizeram a primeira reunião a respeito da elaboração da nova Lei Orgânica e Regimento Interno da Câmara de Vereadores. As discussões de cada item serão feitas semanalmente, sempre nas quintas-feiras, em horários a serem combinados. Nelson Paulo Backes pede que a comunidade participe com sugestões. “Fizemos a última lei há 30 anos quando eu fui vereador a primeira vez, sem tecnologia e assessoria especializada. Creio que é muito importante contratarmos pelo menos uma consultoria em legislação terceirizada para ter mais eficiência e abrir o debate com a comunidade. Não precisa ser feito às pressas”, declarou Backes.

