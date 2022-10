Futsal de Marques realiza semifinais nesta sexta

Esportes

O Campeonato Municipal de Futsal de Marques de Souza conheceu os primeiros finalistas da competição na última sexta-feira, dia 21. Pelo Sub-20, o Reis do Danone aplicou 12×2 no Aprovados Jr. No Feminino, as gurias do Cuida Minha Unha venceram o Sem Noção por 4×2.

Pela categoria Veteranos, o Guarani fez 10×6 sobre o Picada Flor. Na categoria Livre Série Prata, o Cruzeiro ganhou do Guarani por 3×1. A emoção ficou por conta de La Furia e Aprovados, pela categoria Livre Série Ouro. Os times empataram em 3×3 no tempo normal, nos pênaltis o Aprovados venceu por 4×3.

Nesta sexta-feira, dia 28, ocorrem as outras semifinais do certame. Seguem as partidas: Livre Série Prata – 19h – Quinta das 8 às 9 x Embaixada Sul; Feminino – 19h50min – Sem Noção x Trave City; Sub-20 -20h40min – Sem Chance x Falencia; Veteranos – 21h30min – Tamanduá x Ki Loucura Teno; Livre Série Ouro – 22h20min – Galatassarafo x Grêmio Picada May.

O Campeonato Municipal conta com a organização da Aemaso e apoio da Administração Municipal e Sicredi.

Por daiane