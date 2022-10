Fatos x argumentos ou arapucas mais nítidas?

Resenha do Solano

Talvez a população não dê tanta importância a ideologias políticas. Ou, num passado recente local os políticos deram ‘importância’ demais às exigências abusivas do povo e críticas à oposição.

O bate-boca na última sessão da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio teve um novo ápice após o abraço entre Adiles Meyer e Darci Hergessel na Legislatura passada. O pedido de informações sobre terceirizações de serviços na Secretaria de Obras; questionamentos sobre os motivos do atual governo não estar dando sequência metódica ao ‘Programa Passo a Frente’, como supostamente ‘defendido’ pela antiga oposição; a retenção de projetos que propõe aumento de cargos; evidenciam de que as narrativas mudaram e que uma ruptura administrativa e política está em andamento (mais detalhes nas páginas 12 e 13).

Um jogo de estratégias traçadas há pelo menos seis anos. Que fazem pensar se o Programa Passo a Frente e outras ‘ferramentas operacionais consolidadas’, não estão ‘fluindo’ tão bem ou já saíram da moda? Ou até se houve ‘estímulo/arapuca’ da oposição passada ao governo anterior para fazer o uso exaustivo da frota e servidores e agora temos gente ‘mordida’? O tempo é o senhor da razão. Talvez essa turma de Santa Maria ensine coisas novas que a própria oposição atual vai gostar.

O resultado das eleições de 2024 vai dizer se o que mais vale são os contos de fadas (argumentos e comparações) ou a realidade prática (fatos e realizações). Não só as estatísticas e desempenho do poder público, mas principalmente o momento da vida das pessoas vão pautar como vai se comportar o vento.

Até lá, as quedas de braço entre os poderes vão mostrar o que o Executivo pode ‘ousar’ e até que ponto o Legislativo, que em 89 anos de município ainda não possui sede própria, tem autonomia para interferir na gestão, se tem atuação restrita a legislar e fiscalizar.

Não são só as exigências legais, tecnologias e dinâmicas que mudam, as necessidades da população e indivíduos também evoluem de tempos em tempos. É muito fácil cometer injustiças se apenas pensarmos nas ‘fórmulas’ que deram certo no passado. Isso não ocorre só na política.

De uma maneira muito grotesca, só comparar a cotação de um mesmo modelo de veículo em 2015 e 2022, e olharmos para as tendências do futuro. Claro, em estruturas organizacionais é muito mais complexo. Vamos viver de amores da época que o CTG era na barranca da Neugebeuer, ou buscar novas paixões para um rolê na futura ponte à Colinas?

ADVERSÁRIAS PODEM SER COLEGAS NA NOVA CORTE – Menos de 1% das em torno 1,4 mil mulheres moradoras de Arroio do Meio, na faixa etária (18-30 anos) para concorrer a Rainha do Município de Arroio do Meio, se candidataram para a escolha ocorre em 27 de novembro. Para analistas e críticos, as estatísticas evidenciam que apesar da importância e tradição da corte, menos mulheres estão dispostas a se submeter a concursos de ‘cultura machista’ e/ou agendas oficiais, para compromissos meramente ‘decorativos’, embora o status e vitrine ainda tenham relevância dependendo a forma que são utilizados. No meio de uma maioria, talvez desencorajada, estimulada ou com autoestima baixa, chama atenção, que duas rivais do concurso do Musa do Lajeadense, estão no páreo. Se tiverem êxito, poderão até ser colegas de corte por um período.

ABSTENÇÕES: O PESO DO VOTO NA DECISÃO DO SEGUNDO TURNO – Estar fora do domicílio eleitoral, doente, com algum tipo de dificuldade para chegar até o local de votação ou simplesmente indiferença ao processo eleitoral. Estes são alguns dos motivos pelos quais milhares de pessoas deixaram de ir às urnas no primeiro turno das eleições e assim exercer seu direito ao voto.

No Brasil 20,95% dos eleitores deixaram de votar. O número é considerado alto e há quem avalie que as abstenções podem ter bastante peso na decisão do segundo turno, tanto na eleição para presidente, como de governadores. No Rio Grande do Sul 19,78% dos eleitores deixaram de votar.

Em eleições anteriores, o número de pessoas que deixaram de votar no segundo turno sempre foi maior do que no primeiro. Neste ano, com disputas acaloradas e campanhas para que o eleitor vá votar, a posição do eleitorado é uma incógnita. O feriado de Finados, que em alguns municípios pode ser prolongado por causa do Dia da Reforma Protestante, em 31 de outubro, pode contribuir para que as abstenções sejam maiores.

Abstenções em Arroio do Meio (12,31%), em Capitão (14,36%), Pouso Novo (13,98%) e Travesseiro (11,99%).

Eleição diferente – O professor Gustavo Arossi (foto), com formação em Filosofia, avalia que as eleições de 2022 possuem uma particularidade. “Desde a redemocratização e desde 1989, com as primeiras eleições diretas para a Presidência da República, vivemos um momento único. Polarização extrema, ou seja, tivemos ‘apenas’ dois candidatos (metafórico) no primeiro turno – Bolsonaro e Lula – e, por óbvio, seguimos assim no segundo turno. Quando digo que é uma eleição diferente, única, é porque não vislumbramos outros candidatos com potencial eleitoral. Ocorre que uma terceira via não existiu e, não é bom para a política”.

Acerca das abstenções, segundo dados oficiais do TRE e TSE, da última eleição para esta aumentaram os que não compareceram ou comparecerão às urnas. “Os maiores colégios eleitorais demonstraram aumento de abstenções. Por outro lado, interessante que este número não leva em conta a juventude, pois pela primeira vez, tivemos o maior número de eleitores com 16 anos, uma vez que o voto é facultativo. Eu julgo que a abstenção está relacionada à descrença generalizada com a política como um todo; excesso de partidos; problemas relacionados à questão do fundo eleitoral, se é justo ou não… É preciso levar em conta também que hoje o eleitor sabe que a multa por não comparecimento é mínima e é possível justificar o voto pelo aplicativo e-Título”.

Porém, no RS, apenas 2,5 % votaram branco ou nulo para a Presidência. Já para o Senado, o número foi de 14,5%. “Então, novamente reitero: temos uma eleição para Presidente, apenas, metaforicamente falando. A disputa eleitoral entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva deixou de ser apenas uma luta política e se transformou numa batalha de valores morais, cívicos e religiosos. E, com isso pode também gerar um descontentamento e abstenções”.

