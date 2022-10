Esse é o nosso brasil

Resenha do Solano

As pessoas fazem o que querem e votam em quem elas quiserem. Algumas consequências são individuais, como ter estoque de granadas em casa – embora já ouvi de delegada aposentada que as vezes a polícia ‘cria/força’ situações para justificar ações. Outras são coletivas, em que temos o direito de não gostar.

Pouca gente se deu conta, mas nas redes sociais, assim como na vida profissional e particular, todo mundo pode denunciar todo mundo e todos correm o risco de ser investigados, prestar esclarecimentos e terem registros profissionais e alvarás suspensos e caçadas. Dentre várias transcorrências. Óbvio que algumas pessoas ‘denunciam’ porque se sentiram incomodadas, outras para sacanear e mostrar vitimismo ou superioridade.

A lei eleitoral, sobre neutralidade da imprensa no processo eleitoral e proporcionalidade aos adversários sempre foi clara, assim como as leis da propaganda eleitoral. Algumas empresas e profissionais optam por riscos para atrair mais audiência e defender interesses (muitas vezes coletivos), que evidenciam uma linha muito tênue entre a liberdade de expressão e interpretação da lei. Não vou entrar nos méritos das interferências nos direitos de ir e vir, e até de ficar em casa sem incomodar ninguém.

Na campanha presidencial poucas propostas para o futuro (assuntos que encantam) e muita baixaria. O fanatismo de ambas as partes da militância espanta, a ponto de muitas pessoas que votaram no primeiro turno, vão acabar indo viajar ou fazer coisas mais prioritárias. Já muito antes das eleições em determinados locais e círculos ‘já não havia mais clima de convívio harmonioso’ e mais rupturas vão acontecer depois das eleições. Contudo a vida continua, um dia de cada vez.

Pelo menos teremos bandeiras suficientes para Copa do Mundo que começa em três semanas e o sonho coletivo do hexa para superar divergências ideológicas para nos unirmos enquanto nação. Depois temos o verão de um país tropical e o Carnaval.

Cá entre nós, granadas no RJ era o mínimo que o povo brasileiro esperava do espetáculo eleitoral. Já tivemos facada, queda de avião e helicópteros, fora outras coisas que foram investigadas e explicadas, e todos nós acreditamos. Esse é o nosso Brasil.

“CRÍTICOS VÃO TIRAR SELFIES DO PÓRTICO E DOS ASFALTOS” – O secretário da Administração de Arroio do Meio, Áurio Paulo Scherer, se disse surpreso com a manchete de capa da última edição do AT, a respeito do pedido de informações da bancada de oposição sobre a contratação de empresa terceirizada que vai auxiliar nos serviços da secretaria de Obras.

“Estranho que até o momento não recebemos nenhum formalização oficial deste pedido de informações que será respondido com naturalidade e transparência. Foi feito dentro da legalidade. Por meio de licitação aderimos a uma ata de preços da prefeitura de Lajeado. É só mais uma opção em termos de prestação de serviços e materiais, para dar continuidade aos tão sonhados asfaltos aguardados pelas comunidades há anos e atender bem a população do interior. Até o momento não gastamos nenhum centavo. O contrato prevê despesas de R$ 100 até R$ 3,4 milhões até 2024. Já entregamos muitos asfaltamentos, estamos executando outros e vamos fazer mais”, declarou Scherer.

Sobre o pórtico, revela que o andamento da obra está no cronograma e o responsável técnico, avaliou a necessidade de um procedimento diferente para perfuração da rocha que vai sustentar o pilar. “Assim como muitos criticaram o equilíbrio orçamentário necessário para conclusão da quadra coberta na Praça Flores da Cunha, e hoje usufruem do local, o pórtico vai ser motivo de muitos chimarrões e fotografias por parte de quem polemizou”, apontou Scherer.

FLAMENGO E ATHLETICO-PR DECIDEM COPA LIBERTADORES – Flamengo e Athletico Paranaense se enfrentam neste sábado, dia 29, às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador, pela finalíssima da Copa Libertadores da América 2022.

O Athletico-PR, do técnico Felipão, corre atrás do título inédito da Libertadores. O Furacão esteve perto de levantar a taça em 2005, quando chegou à final, mas foi derrotado pelo São Paulo. O Mengão, do técnico Dorival Júnior, busca o tricampeonato. Venceu a competição em 1981 e em 2019.

O rubro-negro carioca chega embalado para a decisão, depois de conquistar a Copa do Brasil, na semana passada, sobre o Corinthians. Pedro, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro comandam o poderoso ataque flamenguista, em busca do título.

Já o rubro-negro paranaense aposta no sistema defensivo. O jovem goleiro Bento, a dupla de zaga Thiago Heleno e Pedro Henrique e o experiente volante Fernandinho são peças fundamentais da equipe, que tentará neutralizar o ataque do Flamengo e levantar a taça inédita para o clube. Promessa de grande jogo.

Por daiane