Encontrão em Arroio do Meio celebra os 180 anos da Congregação das Irmãs da Divina Providência

O Alto Taquari

A Congregação das Irmãs da Divina Providência completará 180 anos em 3 de novembro. Como celebração, será realizado um Encontrão neste sábado, 22, a partir das 9h, em Arroio do Meio. Atividades ocorrerão durante todo o dia, reunindo as Irmãs das várias comunidades do RS, mensageiros (as), colaboradores que atuam nos espaços mantidos pela Congregação. No dia 3, data da fundação, os hospitais irão fazer um momento com as Irmãs de sua localidade.

O início

Fundada em 3 de novembro de 1842 pelo sacerdote Eduardo Michelis (1813-1855), a Congregação das Irmãs da Divina Providência foi uma resposta de fé ao desamparo social e à miséria que assolavam a cidade de Münster, na Alemanha.

A Congregação começou com algumas jovens dispostas a dedicarem-se às crianças órfãs e pobres, em nome de Jesus e de seu Evangelho. Gradativamente, a Congregação ampliou suas atividades e ocupou novos espaços. Com sede em Münster, a Congregação está presente na Alemanha, Holanda, Indonésia, África, Brasil, Bolívia e Paraguai.

Trabalho no Brasil

Em março de 1895, chegaram ao Brasil as primeiras Irmãs, estabelecendo-se em Tubarão (SC). Ao longo dos anos, expandiram seu trabalho missionário para outras regiões do Brasil e da América Latina. Em 1918, a Congregação ingressou em Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Em Porto Alegre, o trabalho começou no Hospital Beneficência Portuguesa e no Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Estivadores e Transportes de Cargas (IAPTEC), hoje Hospital Presidente Vargas. Os hospitais da RSDP são acompanhados pela Província Mãe da Providência, com sede em Porto Alegre.

Carisma e missão

As Irmãs da Divina Providência realizam o seu serviço apostólico, como missão, no campo da saúde, educação, assistência social e diferentes pastorais. Desde o início, o carisma se caracterizou por uma forte comunhão eclesial, de pertença e de ajuda à missão da Igreja. O carisma é dinamizado pelo impulso da caridade, do amor, sensível às necessidades e aos clamores da realidade e animado pela espiritualidade da confiança na Providência de Deus.

As IDP acreditam que o amor providente de Deus está presente e atuante em toda a criação. E nessa fé e confiança, comprometem-se no cuidado da vida, sendo sinais do amor de Deus e da esperança cristã.

Por daiane