Eduardo Brock: dos potreiros do avô Lauro a campeão da Série B

Texto por: Leonardo Lange Barth

O Cruzeiro, do zagueiro arroio-meense Eduardo Schroeder Brock, sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro Série B, no último dia 30, com seis rodadas de antecedência. O título veio após as derrotas de Bahia e Grêmio na rodada 32, combinadas com a vitória do Cruzeiro por 4×1 sobre a Ponte Preta, que deixou o clube mineiro isolado na liderança, sem possibilidade de ser alcançado pelos adversários. A Raposa já havia garantido o acesso à Série A na 31º rodada, após derrotar o Vasco por 3×0, no Mineirão.

Brock foi umas das peças fundamentais na campanha do título. Capitão e xerife da zaga cruzeirense, foi em uma goleira improvisada no pátio de casa e em um campo nos potreiros do avô Lauro Schroeder, no bairro São Caetano, ao lado do campo do Sete de Setembro, onde o jogador ensaiou os primeiros carrinhos e deu seus primeiros chutes na bola com a potente perna esquerda.

Início sob ameaça

“Meu primeiro contato com o futebol foi através do meu pai e também do meu irmão. Tem uma história engraçada com meu irmão, que nas primeiras vezes me obrigava a jogar, caso contrário eu ia apanhar. Foi aí que eu comecei a jogar futebol”, conta Brock, de forma bem-humorada. Ele continua, “nós tínhamos o campo no potreiro, onde chutávamos bastante, muitas vezes não tinha muita gente para jogar, então jogávamos em dois, às vezes em quatro. Fazíamos também uma goleira no pátio de casa e íamos no campo do The Horse”.

O irmão mais velho, Augusto Schroeder Brock, confirma, “eu queria jogar e ele não queria. Jogávamos no pátio do lado de casa. Eu era goleiro na época e queria que ele chutasse em mim, porque desde pequeno ele batia forte e bem na bola. Um pé de figo e um abacateiro delimitavam as traves. Eu queria ficar mais tempo jogando, mas ele chutava algumas bolas e enjoava, inventava que precisava ir ao banheiro e não voltava mais, daí eu perseguia ele e a gente brigava”.

Augusto lembra, “a única coisa que ele queria saber era de cortar grama. Tanto que ele dizia que no futuro ele queria cortar grama nos estádios, porque tinha os carrinhos de jardinagem. Ele gostava de coisas com ‘motor’, que faziam barulho.

Eu lembro que no primeiro campeonato que ele jogou, ele parava de jogar para prestar atenção nas motos que passavam na rua. Era engraçado”.

Brock começou na escolinha de futebol por volta dos seis anos de idade, com o, na época, treinador Pingo Rosa Fiel, no campo do Sete de Setembro de São Caetano. Depois passou a treinar na escolinha do Nestor Scheibe, pelo Rui Barbosa e mais tarde no CTE, com o professor Guilherme Marder, no Colégio São Miguel.

Até que aos nove anos de idade, ingressou nas categorias de base do Grêmio. Depois de jogar um campeonato em Taquari pelo Sete de Setembro de Lajeado, o Grêmio, que participava da competição, observou o garoto e convidou-o para treinar no clube. Lá ficou até os 13 anos.

“Com 13 anos eu pensei em desistir, tinha decidido que não ia mais jogar futebol”, revela. Mas, aos 16 anos começou a treinar no projeto do ex-zagueiro Mauro Galvão, em Encantado. Pela categoria juvenil, destacou-se no campeonato estadual e foi recontratado para as categorias de base do Grêmio, onde jogou até os 20 anos.

Europa e acessos

“Então eu saio do Grêmio e vou passar umas dificuldades na Europa”, lembra. Tentou, já pelo profissional, atuar em clubes da Romênia e da Bélgica, porém não obteve sucesso e acabou retornando para o futebol gaúcho. Passou por Canoas, Novo Hamburgo, Juventude e Aimoré, até que, em 2014, firmou-se no Brasil de Pelotas.

“Fizemos três grandes temporadas. Subimos da Série D para a Série C e da Série C para a Série B”. Em 2016, participou da boa campanha do Xavante na Série B e, em 2017, transferiu-se para o Paraná Clube.

Na equipe paranaense, com a braçadeira de capitão, conseguiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Paraná terminou a competição em quarto lugar e subiu junto de América-MG, Internacional e Ceará. “Fizemos uma grande Série B e tivemos o acesso. Nessa época eu jogava de lateral-esquerdo e também de zagueiro, minha posição de origem, com a qual sempre me identifiquei”.

Série A e começo difícil no Cruzeiro

Em 2018, Brock foi contratado pelo Goiás, para disputar novamente a Série B do Brasileirão. Logo no início da competição, recebeu uma proposta para jogar a Série A pelo Ceará. “Como eu tinha esse sonho como jogador, de atuar pela Série A, aceitei o convite e fui para o Ceará. Fizemos um grande trabalho de recuperação da equipe em 2018”. Ali, jogou por quase três anos e foi campeão da Copa do Nordeste 2020.

Então, em fevereiro de 2021, recebeu proposta do Cruzeiro, com a meta de levar o clube de volta para a Série A. O Cruzeiro, que havia caído no Brasileirão de 2019, não conseguiu o acesso em 2020 e em 2021 passava por uma grande turbulência. Mesmo assim, Brock aceitou o desafio.

“Cheguei em um momento complicado, o clube tinha muitas dificuldades financeiras e problemas extracampo”. Em 2021, o Cruzeiro amargou a 14ª colocação na Série B. Afundado em crise, com a desconfiança da torcida e muitas críticas a todos departamentos do futebol cruzeirense, o clube corria o risco de ir à falência.

Chegada de Ronaldo

Ronaldo Fenômeno comprou 90% do Cruzeiro por R$ 400 milhões, em dezembro de 2021, tornando o clube uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). “Ainda bem que o Ronaldo assumiu o Cruzeiro e trouxe junto uma equipe muito profissional. Ele acreditou no meu trabalho e no meu potencial, assim como o treinador Paulo Pezzolano, e isso fez a diferença”.

Após assumir a presidência do clube, Ronaldo dispensou alguns jogadores e fez contratações pontuais, como o goleiro Rafael Cabral e os volantes Neto Moura e Willian Oliveira, além de manter peças importantes como o atacante Edu e o experiente zagueiro Brock de 31 anos. “Esse ano os resultados positivos começaram a aparecer. O trabalho está sendo bem feito, dia após dia, com muita intensidade. Fico muito feliz por ter dado certo, o Ronaldo é um cara humilde, temos uma relação muito boa”, comenta o arroio-meense.

Brock é o capitão do time e deve levantar a taça de campeão ao fim do campeonato, no dia 06 de novembro, após a última partida contra o CSA, no Mineirão. “Foi ao natural que me tornei o capitão do time, eu tenho esse espírito de liderança e motivação, além de ter experiência na Série B e de ter estado presente nos momentos difíceis que o clube passou no ano passado”.

O Cruzeiro faz uma das melhores campanhas da história da Série B. Bateu recordes ao garantir o acesso com sete rodadas de antecedência e ser campeão faltando ainda seis rodadas para o fim da competição.

Energia do torcedor

A média de público do Cruzeiro neste ano, jogando em casa, passa dos 40 mil. A torcida abraçou o time, “o torcedor entendeu que a equipe precisava muito do apoio deles e lotou o estádio. A energia do Mineirão empurrou o time e ajudou a gente a fazer uma campanha quase perfeita dentro de casa”.

O Cruzeiro está invicto jogando no Mineirão pela Série B, são 14 vitórias e três empates. “Minha sensação é de gratidão por poder estar aqui. Ter passado por um momento ruim ano passado, sofrido críticas, e hoje poder viver este momento é muito gratificante. Estou colhendo os frutos do meu trabalho.”

Expectativa para 2023

Eduardo Brock tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2023. “Sabemos que o clube ainda tem dificuldades financeiras, porém deve chegar forte para a Série A do ano que vem. Pretendo ficar aqui onde me sinto muito bem e continuar essa trajetória”, coloca.

Brock mora em Belo Horizonte com a esposa Janaína Meneghini Brock e o filho Lorenzo de quatro anos, mas não esquece da cidade natal, onde vivem os pais Ceser Luis Brock e Marlene Schroeder Brock. “Aonde eu vou, procuro falar de Arroio do Meio. Agradeço o apoio e a torcida da região, principalmente de Arroio do Meio. Aos amigos e familiares e também aos que nem são tão próximos, mas que torcem por mim por ser arroio-meense. Fico grato demais, isso me dá muita força e energia”, conclui.

O Cruzeiro joga nesta sexta-feira, dia 14. Enfrenta o Vila Nova, a partir das 20h30min no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão. O capitão Brock, de Arroio do Meio, estará em campo.

