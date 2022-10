Democracia e Sociedade andando em Círculos de derrotas

Resenha do Solano

Restando duas semanas e dois dias para digitarmos duas vezes dois números, pelos nossos dois votos – presidência e governado do RS – parece que estamos andando em círculos. Estamos fazendo até notícias sobre o ‘batismo’ de ovelhas negras com os nomes dos protagonistas (página 06).

A primavera é uma época muito boa. Nos próximos meses, poucas pessoas se darão conta, mas as principais paisagens sempre ficam de costas para onde apontam os girassóis.

No entanto, certas coisas em Feriados Nacionais, especialmente envolvendo padroeiros, são ridículas. Como exemplo, as mesmas pessoas que criticaram um candidato evangélico por participar de uma missa católica, fizeram ‘peregrinações pessoais’ em homenagem a esta padroeira e não creem em santos, ‘curtem’ pagãos e acreditam em milagres, e vice-versa. É tudo uma loucura.

No fim das contas, se temos esse nível de candidatos, é porque não estamos sendo cidadãos e eleitores bons o suficiente, e encarando política do ponto de vista de torcedor de uma grande final de Copa Mundo. Imagina a ressaca nos dias 31 e 02 de novembro.

Se bem que em Arroio do Meio, as pessoas já estão provando looks para os festejos de 89 anos do município, além de pensar nos comes e bebes para assistir a Copa do Mundo. Mas politicamente, se olharmos até 2028, os protagonistas, coadjuvantes e afins, serão as mesmas pessoas e metodologias que já estamos ‘acostumados’ nas últimas duas décadas, independentemente do resultado.

Sorte de quem tem a opção de abandonar apenas seus ‘pets’ e viver uma aventura na praia ou no exterior. Chegamos num momento em que teremos que escolher quem irá perder, e todos sairemos perdendo, para ensinar a quem e aprender o quê? Interessa derrubar crenças limitantes para formação de jovens líderes?

Congresso demolay ocorre em Lajeado nesse fim de semana

Cerca de 720 jovens, com idades entre 12 e 21 anos, confirmaram presença para o XXXI Congresso Gaúcho da Ordem DeMolay (CGOD) que ocorre em Lajeado neste fim de semana. O evento é uma realização do Capítulo Cavaleiros Templários do Vale do Taquari Nº 805.

A recepção ocorre às 7h no Teatro na Univates. A abertura dos trabalhos inicia às 9h. Às 10h30 ocorre palestra de Dado Schneider que é pós-graduado em Marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de ser mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e atuou em agências nacionais de Publicidade, como MPM, Ogilvy e DM9, além de executivo de Marketing da Claro e consultor de outras empresas.

O membro fundador e presidente da comissão organizadora CGOD, Rafael Kunrath, convida toda comunidade, especialmente jovens acompanhados dos pais, para a abertura e palestra. Como o teatro tem espaço limitado reservas podem ser feitas pelo contato 9983-0231.

A tarde será voltada para oficinas voltadas aos integrantes da Ordem DeMolay. O encerramento ocorre no domingo com honrarias e premiações. Esta é a segunda vez que o Vale do Taquari recebe um congresso estadual. O que para Rafael evidencia a pujança da Maçonaria unida e da Ordem DeMolay, numa causa que é abraçada pela comunidade e empresas parceiras.

Desde a fundação do capítulo em 21 de abril de 2012, 120 jovens já passaram pelas fileiras da ordem. Atualmente são 20 ativos, o restante são sêniores ou não estão mais pela região. O capítulo é um dos 50 do RS. A instituição paramaçônica do sexo masculino para jovens de 12 a 21 anos, tem o foco voltado na formação de caráter, espírito de liderança e trabalho em equipe, com o desenvolvimento de atividades filantrópicas e voluntárias voltadas para comunidade.

Mais informações podem ser acompanhas pelas páginas do Instagram @ctvt805 @cgod2022.

Caso de varíola é confirmado

Foi confirmado pelo laboratório Lacen, na última sexta-feira, o contágio de uma pessoa com familiares em Arroio do Meio, pela varíola monkeypox. De acordo com o secretário de Saúde, Gustavo Kasper, o jovem de 26 anos, não contraiu a doença no município, mas procurou ajuda da família e dos sistema de saúde local. Os primeiros sintomas, com bolhas e manifestações na pele, febre e dor no corpo apareceram há cerca de três semanas. Conforme Kasper, o jovem já está curado.

Por daiane