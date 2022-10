Delegação de Boppard se despede

O Alto Taquari

A delegação de jovens alemães que estão em Arroio do Meio para intercâmbio, conforme convênio firmado em 2013 com a cidade de Boppard/Alemanha, deixam o município nesta sexta-feira, dia 28. O embarque está marcado para o início da noite, no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O jantar de despedida da delegação ocorreu na noite de quinta-feira, dia 27, no Mirante GastroBier.

Durante 10 dias, os nove jovens e o prefeito da cidade alemã, Jörg Haseneier, estiveram hospedados em casas de famílias arroio-meenses, previamente inscritas para esta finalidade. Neste período, cumpriram agenda de visitas e passeios no município, região e capital. A delegação visitou os pontos e roteiros turísticos do município, as empresas Girando Sol, Neugebauer e Sulati, além de conhecer pontos turísticos de outros municípios do Vale, como Teutônia, Colinas, Vespasiano Correa, Encantado, entre outros.

Por daiane