Comitiva visita pontos turísticos do distrito de Forqueta

Na última sexta-feira, dia 07, uma comitiva formada pelo prefeito Danilo Bruxel e a vice Adriana Meneghini Lermen, secretários, coordenadores e subprefeitos de Arroio do Meio visitou alguns empreendimentos do município que integram o roteiro turístico “Caminhos da Forqueta”.

Na ocasião o grupo esteve no Apiário Gisch, que trabalha com a criação e o manejo de abelhas meliposas, com vasto conhecimento na produção de mel; o Relógio dos Chás localizado na Escola Municipal Professor Arlindo Back, que simboliza de forma didática as melhores plantas medicinais para o horário em que determinado órgão do corpo estiver mais ativo. Também foi visitada a Antiga Casa Koelzer; a Agroecologia Ferrari que produz hortaliças e frutas orgânicas, além de oferecer o sistema Colhe e Pague e o Alambique Maders, que produz sua própria cana de açúcar utilizada exclusivamente no processo de fabricação de sua cachaça artesanal.

Os proprietários explanaram sobre a história, objetivo e atrativos de cada empreendimento. O prefeito Danilo enalteceu os empreendedores pela coragem de investir no seu negócio, valorizando e destacando o município de Arroio do Meio no cenário regional, o que foi endossado pela vice Adriana, salientando a excelente receptividade que tiveram em todos os locais visitados.

Por daiane