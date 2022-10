Chuvas regulares animam produtores de grãos

O Alto Taquari

As precipitações pluviométricas do fim do outono e início de primavera estão trazendo boas expectativas aos produtores de grãos do Vale do Taquari. Em Arroio do Meio, de acordo com o técnico agrônomo da Emater-RS/Ascar, Elias de Marco, o intervalo e frequência não excessiva de chuvas proporcionaram um plantio tranquilo, sem atropelos.

O volume de água também foi considerado ideal pois não causou compactação ou erosão do solo. Ainda mais que nesta temporada, em decorrência do alto custo dos defensivos agrícolas – mais de R$ 100 o litro –, a maioria dos agricultores optou por gradear o solo e não aplicar secante.

Mais de 70% das lavouras de milho grão e silagem no município já estão plantadas. A exceção são as áreas onde haviam sido implantadas pastagens de inverno. “Nas primeiras lavouras implantadas foi registrado ataque de cigarrinhas que trouxe preocupação, mas foi contornado. No tamanho em que o milho está no momento, caso ocorrer ataque da cigarrinha, não há mais o risco de desencadear doenças nas plantas”, analisa.

De Marco também observa que em 2021 a última chuva foi registrada em 18 de outubro e as temperaturas estavam mais elevadas. Nesta temporada a perspectiva é de que as chuvas continuem ainda por algumas semanas. “E o que vier agora é lucro em comparação com o ano passado. Já temos lavouras com milho no pendão”, detalha.

ANTECIPAÇÃO DA SAFRA DE SOJA – Elias de Marco revela que muitos produtores de grãos vão iniciar o plantio de soja nos próximos dias, em decorrência do surgimento de variedades precoces. Em épocas anteriores, o plantio só iniciava após 10 de novembro.

RESULTADOS DO TRIGO SATISFATÓRIOS – O técnico também destacou o bom efeito da reportagem feita em abril pelo AT, sugerindo aos agricultores o melhor aproveitamento das culturas de inverno para produção de grãos e trato para os animais, que tem investimento menor e riscos mais baixos.

Segundo ele, entre as culturas implantadas, os mais de 370 hectares de trigo começam a ser colhidos na próxima semana. Em muitos casos, agricultores que nunca tinham plantado, fizeram experimentos e estão surpresos com o bom resultado econômico – previsão de lucro líquido superior a R$ 4 mil por hectare no trigo grão –, de proteção e recuperação do solo. A guerra entre a Rússia e Ucrânia, que são uns dos maiores exportadores do mundo, também tem contribuído para o aumento da cotação da commodities. Alguns produtores também fizeram silagem com trigo.

De Marco ainda reforça que as novas variedades de trigo e azevém permitem uma janela maior de plantio, com início logo no fim do outono, e perfilam sem a necessidade de frio extremo ou geada. Também são mais resistentes ao acamamento provocado pelo vento ou excesso de chuva.

Por daiane