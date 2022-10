Esportes

O Centro de Lazer Arroio Grande abre as portas no sábado, dia 29 de outubro, para a temporada de verão. O complexo, que pela primeira vez permaneceu aberto durante o inverno (kart, restaurante e quiosque com churrasqueiras), está todo preparado para receber o público para curtir o melhor da estação quente. Os proprietários Neusa e Alcindo Körbes e filhos estão há anos realizando investimentos constantes para deixar o espaço em meio a natureza cada vez mais atrativo e acolhedor para receber as famílias e amigos para passar um dia agradável ou para comemorar.

O complexo oferece restaurante, piscinas com vários brinquedos aquáticos e tirolesa aos domingos e feriados, quiosques com churrasqueiras, kart, área verde com chalés para aluguel e pesque pague (com açudes contendo carpas e tilápia). Novidades e preços especiais de pacotes de verão podem ser acompanhadas pelas redes sociais: Facebook – Centro de Lazer Arroio Grande e Instagram centrodelazer.arroiogrande ou pelo whatsapp – 99946-6054.

Promoção da abertura – Nos dias 29 e 30 de outubro, crianças até 12 anos não pagam ingresso, mediante apresentaação da carteira de identidade. Menores de nove anos precisam ter um maior de idade pagante para acompanhá-los na área de piscina.

Informações – Os proprietários do Centro de Lazer informam que o restaurante do complexo está climatizado e oferece almoço aos domingos e nos outros dias sob encomenda, à la carte, lanches e bebidas. O quiosque construído ao lado da pista de kart está disponível para locação para festas com familiares, amigos, de final de ano, entre outras. O Centro de Lazer fornece a bebida e se o cliente não quiser preparar sua própria refeição, o restaurante do complexo pode fornecer almoço ou jantar. O kart funciona de terça a domingo. Agendamento com Marcelo pelo fone (51) 99202-9075. O horário de funcionamento é de terças a domingos, das 9 às 20 horas e das piscinas é das 10 às 19 horas. A entrada do Centro de Lazer é gratuita e somente é cobrada entrada na área das piscinas. A área de camping do complexo também tem estrutura completa com banheiros, churrasqueiras, bem como restaurante com cozinha, copa e bar para atender a demanda dos clientes que alugam cabanas, acampam e curtem um dia nessa área que tem entrada antes da ex-Danceteria Millenium. Agendamento dos chalés com Elisandra (51) 99878-6366. Lembrando que não é permitido entrar com bebidas, pois são disponibilizadas no local.

Por daiane