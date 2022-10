Celebração de ação de graças em Arroio do Meio marca os 180 anos da Congregação das Irmãs da Divina Providência

O Alto Taquari

Os 180 anos da Congregação das Irmãs da Divina Providência (IDP) foram celebrados com um evento no sábado, 22, em Arroio do Meio. O município foi escolhido para sediar a comemoração porque foi onde as IDP iniciaram os seus trabalhos no Rio Grande do Sul. No dia 3 de novembro, data em que a Congregação foi fundada, os hospitais farão um momento com as Irmãs de sua localidade.

A programação foi aberta com uma missa na igreja matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, celebrada pelo bispo da Diocese de Santa Cruz do Sul, Dom Aloísio Alberto Dilli, e pelos padres que atuam no município, Alfonso Antoni, Décio Francisco Weber, e pelo Pe. Érico João Hammes, nascido em Arroio do Meio e professor de Teologia na PUC em Porto Alegre.

Após a missa, ocorreu almoço no Ginásio Poliesportivo do Colégio Bom Jesus São Miguel. Foram momentos de muita confraternização, abraços, alegria e troca de lembranças entre as mais de 70 Irmãs presentes. Algumas delas já estão recolhidas nas casas de repouso das comunidades, mas tiveram atuação e jornadas marcantes nos espaços e missões da Congregação.

A Tarde Cultural, no Auditório Irmã Nísia, teve mais de 15 apresentações, que teve a participação desde as crianças da Rede Divina Providência de Ação Social e Cidadania (Redipasc), até grupos dos hospitais. Foram criados poemas e músicas, especialmente, para o evento. O Hospital Independência foi o campeão em apresentações, mas todos os números entusiasmaram o público, que cantou, aplaudiu e interagiu muito.

As atividades foram organizadas pela equipe central do Carisma e a equipe de Arroio do Meio, com a coordenação da Ir. Lurdes Luke. A presidente da Sociedade Sulina Divina Providência, Ir. Inês Pretto, entregou os livros “Diretrizes da Partilha do Carisma e Espiritualidade da Congregação das Irmãs da Divina Providência com Leigas e Leigos” e “Eduardo Michelis – sua influência na Educação e na Formação” para as equipes do Carisma dos hospitais e dos mensageiros. A Superiora Provincial da Província Mãe da Providência, Ir. Sandra Maira Pires, participou das comemorações.

O início

Fundada em 3 de novembro de 1842 pelo sacerdote Eduardo Michelis (1813-1855), a Congregação das Irmãs da Divina Providência foi uma resposta de fé ao desamparo social e à miséria que assolavam a cidade de Münster, na Alemanha.

A Congregação começou com algumas jovens dispostas a dedicarem-se às crianças órfãs e pobres, em nome de Jesus e de seu Evangelho. Gradativamente, a Congregação ampliou suas atividades e ocupou novos espaços. Com sede em Münster, a Congregação está presente na Alemanha, Holanda, Indonésia, África, Brasil, Bolívia e Paraguai.

Trabalho no Brasil

Em março de 1895, chegaram ao Brasil as primeiras Irmãs, estabelecendo-se em Tubarão (SC). Ao longo dos anos, expandiram seu trabalho missionário para outras regiões do Brasil e da América Latina. Em 1918, a Congregação ingressou em Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Em Porto Alegre, o trabalho começou no Hospital Beneficência Portuguesa e no Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Estivadores e Transportes de Cargas (IAPTEC), hoje Hospital Presidente Vargas. Os hospitais da RSDP são acompanhados pela Província Mãe da Providência, com sede em Porto Alegre.

Carisma e missão

As Irmãs da Divina Providência realizam o seu serviço apostólico, como missão, no campo da saúde, educação, assistência social e diferentes pastorais. Desde o início, o carisma se caracterizou por uma forte comunhão eclesial, de pertença e de ajuda à missão da Igreja. O carisma é dinamizado pelo impulso da caridade, do amor, sensível às necessidades e aos clamores da realidade e animado pela espiritualidade da confiança na Providência de Deus.

As IDP acreditam que o amor providente de Deus está presente e atuante em toda a criação. E nessa fé e confiança, comprometem-se no cuidado da vida, sendo sinais do amor de Deus e da esperança cristã. (Texto Eloá da Rosa/RSDP)

