Café com Pesquisa

Acontece nesta quinta, dia 20, com transmissão ao vivo no Youtube, pelo Canal com Pesquisa, a palestra Planeta Terra: Atividades antropogênicas e processos climáticos onde dois arroio-meenses irão participar.

O Prof. Dr. Alan Bischoff, pesquisador da Geological Survey of Finland, tendo como debatedor Prof. Dr. Alexandre Altmann, irá explicar, sob o ponto de vista das geociências, os processos geológicos que influenciaram a evolução da espécie humana, bem como discutir os impactos das atividades antropogênicas nos processos climáticos.

https://www.youtube.com/watch?v=e6wh91sRD3U