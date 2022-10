O Alto Taquari

Banco do Brasil com novo gerente-geral

Banco do Brasil com novo gerente-geral

A agência do Banco do Brasil de Arroio do Meio está com novo gerente-geral. Luciano Rodrigues Pastorini está a frente da instituição bancária desde meados de setembro. Ele substitui Edson de Castro, transferido para Nova Prata.

Na semana passada Pastorini visitou o AT e falou das primeiras impressões que tem de Arroio do Meio e também das projeções para a agência. Natural de Bagé, atuou por muitos anos na região Metropolitana. Possuiu 20 anos de Banco do Brasil, é formado em Matemática, com pós-graduações em Finanças e Marketing Digital e Educação Cristã e também já atuou como professor.

Pastorini, que pretende trazer a família para fixar residência na região, tem aproveitado para fazer visitas e conhecer as características de Arroio do Meio. Diz que a agência é bem estruturada e considera importante conhecer a comunidade e as pessoas na qual ela está inserida. Num primeiro momento, percebeu que o município tem uma economia forte e muitas pessoas focadas nos seus projetos, fazendo o possível para que se tornem realidade, o que é muito positivo. Por outro lado, destaca que a proximidade de Lajeado afeta as atividades econômicas, já que muitas pessoas acabam indo para o município vizinho fazer compras e deixam de valorizar o comércio local.

Ao falar dos propósitos enquanto gerente-geral, Pastorini destaca que vem para agregar e que cada um tem sua forma de atuar. Dentre os projetos que deve executar, está a reformulação total da agência local. Considera que revitalizar o espaço é importante, visto que a agência está um pouco deslocada da área central e um novo layout vai contribuir para chamar a atenção e mostrar o posicionamento do Banco do Brasil.

Ao avaliar a economia, faz boas projeções para 2023. Para o gerente-geral, independente de quem vencer a eleição presidencial, a tendência é de que o ano será melhor, tendo em vista que a pandemia já passou e as pessoas estão mais ousadas e corajosas para investir. Projeta que será um período de retomada econômica e ressalta que o Banco do Brasil quer ser parceiro neste momento.

Por daiane