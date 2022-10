Bacci lamenta falta de representatividade política para o Vale do Taquari

O Alto Taquari

Em visita ao jornal, na semana passada, Enio Bacci, que concorreu a deputado federal e fez 1.621 votos em Arroio do Meio, sendo o segundo mais votado, lamentou o prejuízo político causado pela falta de representatividade no Vale do Taquari. Embora tenha sido o mais votado em Lajeado, e com uma votação dentro das expectativas em Arroio do Meio, o candidato do União Brasil disse que a votação de quase 18 mil votos, não alcançou as projeções.

Bacci, que esteve no AT acompanhado do ex-vereador Darci Hergessel, que trabalhou na sua campanha, avalia que são vários fatores que contribuíram para que a Região ficasse mais uma vez sem nenhum deputado eleito para a Assembleia. Legislativa e Câmara Federal. “O eleitor nem sempre se dá conta do que isto representa, mas não se pode atribuir esta decisão só ao voto do eleitor. Vereadores e prefeitos muitas vezes trabalham para candidatos que ocupam cadeiras e que já são favorecidos por recursos maiores do Fundo Eleitoral se comparados aos novos que entram na corrida. As emendas parlamentares nas mãos dos que já têm cargo eletivo facilitam a articulação política. Mas estes parlamentares acabam direcionando a maior parte dos recursos das emendas parlamentares para suas regiões de origem. Se tivesse sido eleito poderia colocar R$ 3 milhões por ano para o Hospital Bruno Born, R$ 12 milhões em todo o mandato”.

Bacci defende uma reforma política ou mudança na legislação, dizendo que o voto distrital poderia ser uma saída. O Rio Grande do Sul poderia ser dividido em 31 microrregiões que certamente dariam pelo menos um representante para o Vale do Taquari na Câmara, e dois para a Assembleia Legislativa. No entanto, acredita que com a nova composição da Câmara e Assembleia isto dificilmente vai ocorrer.

Para ele, a falta de representatividade, dificulta que surjam novos líderes e acaba retraindo o interesse de jovens para participar da política e concorrer a cargos eletivos. Para as eleições do segundo turno, Bacci que foi diretor do Detran, está fazendo campanha para o ex-governador Eduardo Leite. Ele considera que Leite foi um bom gestor, é homem de diálogo. “Para as eleições à majoritária, Eduardo Leite está assumindo uma posição independente, o que tira o foco desta polarização que, ao meu ver, não soma”.

