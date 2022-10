O Alto Taquari

Arroio do Meio vai implantar coleta seletiva e triagem de resíduos até o fim do ano

O Departamento do Meio Ambiente realizou na última semana, na Secretaria de Educação, uma reunião com as equipes diretivas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) para falar sobre a coleta seletiva e triagem de resíduos. O sistema deve ser implementado até o fim do ano em Arroio do Meio. O objetivo da reunião era fazer com que o assunto seja levado às escolas, promovendo a conscientização sobre a ação junto aos alunos.

Na ocasião, o representante da DRT Group, Jovani Dartora, explicou sobre o processo de implantação da coleta seletiva, que tem por objetivo estimular a reciclagem e a conservação dos recursos naturais, como forma de promover a conscientização da comunidade para separação dos resíduos.

Hoje o município destina uma média de 426 toneladas de lixo por mês. A coleta seletiva, em conjunto com a triagem, tem a intenção de buscar a redução do resíduo que vai para o aterro e a sua reutilização. Além disso, 100% do lixo que vai para o aterro é reutilizado com extração de gás e produção de energia, atingindo uma meta da lei 12.305/2010.

O assunto também deve ser levado para as agentes de saúde do município, em reunião a ser programada, buscando assim atingir todas as famílias do município, informando como vai funcionar a coleta seletiva, com cronograma de dias e horários que o caminhão irá passar, para que a população prontamente possa fazer a separação de forma adequada no dia de de recolhimento informado pelo município.

Por daiane