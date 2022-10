Ampliação da Ecei Raio de Sol é entregue à comunidade

O Alto Taquari

Autoridades, pais, alunos e comunidade em geral participaram na noite de quinta-feira, dia 13, da entrega das obras de ampliação da Escola Comunitária de Educação Infantil Raio de Sol, de São Caetano, Arroio do Meio. As obras possibilitaram a abertura de 30 novas vagas na Educação Infantil.

A ampliação conta com 144m² de área construída contendo duas salas de aula, um banheiro e um corredor ligando a antiga circulação à nova edificação. Foi feita a reforma da área de serviço e instalação de um fraldário com pia com água quente em uma sala de aula existente, assim como a execução de 123m² de um piso no pátio externo, próximo aos brinquedos. Também foi executada uma nova fossa e a reforma e aumento do sistema de tratamento de esgoto existente.

Em sua fala, a secretária de Educação e Cultura, Iliete R. Winck destacou que uma das metas da secretaria, em parceria com a Administração Municipal, é diminuir a lista de espera das crianças na Educação Infantil. “Com a ampliação de hoje, vamos disponibilizar neste primeiro momento 20 novas vagas, além das 60 já disponibilizadas com a abertura da Ecei São Paulo. Tudo isto fará a diferença para nossas famílias e crianças. Atualmente as 10 Eceis do município atendem cerca de 900 crianças”.

A vice-prefeita, Adriana Meneghini Lermen, salientou que o momento é importante para os familiares conhecerem o ambiente que as crianças frequentam. “Como Administração, ficamos felizes em poder proporcionar melhorias em todas as escolas, quando necessário e, na Raio de Sol, em especial, realizar o aumento do espaço físico, que era uma reivindicação dessa comunidade. É mais um passo que estamos dando para melhorar cada vez mais a qualidade da educação do município”.

O prefeito Danilo Bruxel enalteceu que não poderia ter um momento mais oportuno para fazer a entrega dessa obra, que não fosse com a presença das famílias. “É a oportunidade ideal para que todos possam conhecer o espaço que os filhos, netos ou sobrinhos de vocês irão usufruir, pois sabemos a importância que a Educação Infantil tem para uma criança”. Aproveitou ainda para agradecer a todas as pessoas que de alguma forma se doam para o excelente funcionamento do educandário.

Na noite também se pronunciaram a diretora da Ecei, Solange Lagemann Theves, a coordenadora das Eceis, Adriana Kunrath Hammes, o pastor e representante da comunidade, Elias Beilfuss e, na ausência do presidente do Legislativo, se manifestaram os três vereadores representantes de bancada César Kortz, José Elton Lorscheiter e Nelson Paulo Backes. A solenidade contou ainda com uma apresentação musical dos alunos da Turma 4.

Por daiane