Agricultores participam de capacitação sobre aplicação de defensivos

O Alto Taquari

Um grupo de 16 agricultores participou nos dias 3, 4 e 5 do curso de Aplicação Correta e Segura de Defensivos Agrícolas. As aulas teóricas e práticas ocorreram no Camping do Irio em Picada Felipe Essig, Travesseiro.

As aulas foram ministradas pelo engenheiro agrônomo contratado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAR), Elcyr Gaussmann. O curso gratuito teve duração de 20h. O conteúdo contou com orientações sobre a interpretação de rótulos, identificação de riscos, e o procedimento correto no uso dos agrotóxicos em pulverizadores, além do descarte correto e uso de vestimentas adequadas.

O curso é uma exigência prevista na nova Norma Regulamentadora (NR 31) que trata sobre a segurança e saúde no trabalho na agricultura que entrou em vigor em outubro de 2021 e vem sendo prorrogada.

Participaram da formação agricultores das comunidades de Forqueta, Arroio do Meio e Cairu, Centro, Picada Felipe Essig e São João, de Travesseiro. A iniciativa foi encabeçada pelo agricultor Alexandre Becker que buscou a parceria com o Senar e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais para a capacitação.

Por daiane