Abrem as inscrições para o Intercamping 2022/2023

Esportes

O Intercamping, um dos maiores campeonatos de férias do Vale do Taquari, abre as inscrições para a temporada 2022/2023. Esta será a 16ª edição da competição que ocorre nos campings de Marques de Souza, com início marcado para o dia 19 de novembro.

A Aemaso prepara novidades e espera reunir cerca de 30 equipes. São quatro categorias: Livre, Feminino, Veteranos e Sub-21. Nesta edição, haverá a Série Prata que deve premiar mais times, “queremos premiar mais equipes, tornando o certame mais competitivo”, ressalta a presidente da Aemaso, Katia Lammers. Serão cerca de R$ 10 mil em prêmios.

As fichas de inscrição e mais informações podem ser obtidas pelos fones 51999111191 (João Jung) e 51994552022 (Katia Lammers). Categorias: Sub-21 – 18 atletas, nascidos a partir de 2001 – valor da inscrição R$ 400 – cheque caução R$ 2 mil; Força Livre – 18 atletas – valor da inscrição R$ 700 – cheque caução R$ 3 mil; Feminino – 18 atletas – valor da inscrição R$ 300 – cheque caução R$ 1 mil; Veteranos – 18 atletas, nascidos antes de 1985 – valor da inscrição R$ 400 – cheque caução R$ 2 mil.

A reunião final, com a devolução das fichas de inscrição, sorteio das chaves e entrega do regulamento, ocorre no dia 09 de novembro, às 19h30min, no ginásio da Sociedade Escolar, em Marques de Souza.

Por daiane