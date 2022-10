46 Milhões de votos disponíveis e felicidades opostas

Resenha do Solano

O atual presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) terá o desafio de ter que reverter ao menos 6,2 milhões de votos para superar Luís Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno. Os demais candidatos totalizaram cerca de 10 milhões de votos. Brancos e nulos chegaram a 5,4 milhões. Além das abstenções de 31 milhões de brasileiros. Uma das queixas e possível motivo para o número de abstenções, foi a demora da biometria que aumentou o tamanho das filas gerando desistências.

Apesar de teoricamente existirem 46 milhões de votos disponíveis para reviravoltas, até hoje na história do Brasil nunca o segundo colocado do primeiro turno venceu as eleições. O convencimento do eleitorado em cima de pontos chaves de que a pandemia e guerra foram acontecimentos mundiais e o Brasil é um dos países menos impactados, poderia ter sido melhor explorado antes da campanha. Não sei até que ponto a maioria dos deputados, senadores e governadores eleitos vão conseguir ajudar a virar essa chave.

Algumas empresas de setores estratégicos já afirmaram que vão reduzir 30% do volume de produção, migrar mais para o autoatendimento e mudar operações, caso a esquerda vencer. Papo semelhante ocorreu em Arroio do Meio em 2020, quando a centro-esquerda figurava a frente nas pesquisas. Em algumas partes do RS e Brasil, já há investigações no Ministério Público do Trabalho, em torno de supostas coações. Vejo que são questões interpretativas.

Também já ouvi de alguns eleitores da direita, que estão cogitando passar um tempo no exterior ou abusar da boa fé de programas sociais de esquerda se o PT vencer. Embora esquerdistas não descartem atitudes semelhantes. A única mágoa do pessoal da direita é que querem ser felizes um pouco mais que quatro anos, considerando que a esquerda foi feliz por 14 anos.

Alguns eleitores de direita sulistas mais enérgicos, inclusive do Vale do Taquari, vão estar nas próximas no Nordeste tentando influenciar e melhorar a autoestima dos nordestinos para mudanças de posicionamentos. As redes sociais vão mostrar essa mobilização. Já a esquerda está mais tranquila, e vai apostar em conquistar mais envergadura no corpo a corpo e cara a cara, com a galera do “Centro e Centrão” no próprio RS.

DESPESAS E ENVOLVIMENTOS DIFERENTES – Apesar de resultados diferentes nas urnas, se considerarmos o verba gasta por candidato, com recursos dos fundos partidário, eleitoral e próprios, podemos constatar que o custo de convencimento por voto teve diferenças. A grosso modo falando, alguns candidatos que investiram mais de R$ 400 mil e conquistaram menos de 18 mil votos, gastaram R$ 22 por voto e outros que conquistaram 1,5 mil votos e investiram R$ 9 mil na campanha, gastaram R$ 5 por voto, e mantiveram a rotina normal. Obviamente que nestas despesas só está contabilizado o material de campanha, propaganda na mídia tradicional e digital, estrutura de pessoas e logística. Uma crítica bastante ouvida, é que muitos candidatos pegaram essa verba dos fundos e nem fizeram questão de vincular seu nome a majoritária.

DESEMPENHO, TREINO E REFLEXOS NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS – O desempenho de algumas candidaturas em Arroio do Meio, pode servir como tira teima, de como estão mobilizados os partidos, os políticos e como reage a população.

O PDT que é vice em Arroio do Meio, tem secretarias, vereador, subprefeitura e CCs, conseguiu 275 votos para José Odair Scorsatto e 217 votos para Pompeo de Mattos.

O PP que tem a chefia do Executivo (secretários, CC’s e etc) e três vereadores, para os federais eleitos, conseguiu 826 votos para Alfonso Hamm, 545 para Covatti Filho, e 329 para Pedro Wesphalen, e para os estaduais 1405 para Gláucia Schumacher, 730 para João Braun e 330 para Silvana Covatti. ‘Pseudopedetistas’ e progressistas também se emprenharam para os 631 votos do deputado estadual Dirceu Francescon (União).

O MDB que tem seis vereadores e um assessor parlamentar, para os federais conseguir 1823 votos para Alceu Moreira e 472 para Márcio Biolchi, e 3098 para a arroio-meense Márcia Scherer. Alguns emedebistas que foram para rua reclamaram que colegas ficaram em casa cuidando da família e de si.

Darci Hergessel sem cargo político e público, conseguiu 1.621 votos para o lajeadense Ênio Bacci (União).

Os petistas que também estão sem cargo, para os federais, conseguiram 605 votos para Bohn Gass e 205 para Maria do Rosário e para os estaduais 664 para Maneco Hassen.

Sem representação oficial destaque para os 837 votos de federal Marcel Van Hattem (Novo), 1021 votos para o candidato estadual Douglas Sandri (Novo).

Ironias a parte, o deputado federal Danrlei de Deus Hinterhollz (PSD), que deu uma verba que deu nova vida a Praça Flores da Cunha, fez apenas 113 votos.

RENOVAÇÃO MARCA ELEIÇÃO DO SENADO – Com aa eleição de 27 novos senadores, entre eleitos e reeleitos, o Senado será composto por 15 legendas partidárias a partir de 2023. PL, legenda do atual Presidente da República, Jair Bolsonaro, terá pelo menos 13 senadores a partir de 2023 — um salto de 11 senadores em relação ao início da legislatura atual, em 2019. O PSD, terá a segunda maior bancada, com 11.

O MDB, atual maior partido do Senado, deve entrar o ano de 2023 como terceira maior bancada, ao lado do União Brasil — ambos terão nove senadores cada.

O PT se isolou como quarta bancada, com oito senadores confirmados.

Lembrando que a bancada do PL pode chegar a 15 membros, dependendo do resultado do segundo turno das eleições estaduais que também podem acrescentar um senador ao PSD, um ao MDB, um ao União Brasil e um ao PT, dependendo dos resultados.

O Podemos terá 6 senadores, contra os oito atuais. O PSDB cairá de 6 para 4, mas pode chegar a 5 dependendo das eleições estaduais. Já o PTB, que hoje tem 2 senadores, não reelegeu nenhum e deixará de ter uma bancada no próximo ano. O PP e o PDT, respectivamente com sete e quatro senadores, perderam um cada.

Entre os partidos menores, o Republicanos registrou o maior crescimento, saindo de 1 para 3 senadores. Já o PSB, que hoje tem 1 senador, poderá chegar a 2.

Mudanças nas bancadas com as eleições estaduais

Cinco senadores disputam o segundo turno para o governo dos seus estados. Em quatro casos, a vitória do senador levará à posse de um suplente de outro partido.

Por daiane