Vida longa e boa

Carta Branca

Andei lendo uma pesquisa sobre longevidade. O estudo começou há mais de cem anos. Teve início em 1921. As conclusões saíram há pouco. O objetivo da pesquisa era procurar os fatores que podem explicar uma vida mais longa e mais feliz, com esse objetivo, um grupo de quinhentas crianças foi acompanhado do nascimento até a morte.

Depois de todos os indivíduos pesquisados terem morrido, foi possível alinhavar as conclusões. Entre os resultados encontrados se podem destacar alguns pontos. Não são grande novidade, mas servem para botar as nossas barbas de molho (enquanto ainda dá tempo):

§§§

*Não parar de ter atividades. A comparação entre pessoas da mesma idade mostra que quem parou com tudo o que fazia está pior. Não é preciso trabalhar como louco. O importante é ter um compromisso regular. Assistir TV não conta.

§§§

*Não ser otimista demais. Os muito otimistas não enxergam os riscos, planejam pouco, deixam de consultar médicos. Além disso, ficam arrasados quando alguma coisa dá errado.

§§§

*Sair de casa, encontrar amigos, conversar com pessoas é fundamental. Como sabemos, a poltrona fica cada vez mais tentadora à medida que a idade avança, mas o que se recomenda é botar o pé na rua, ter vida social.

§§§

*Não confiar na genética. Se o avô viveu 90 anos, é bom descobrir de que modo ele vivia e imitar, em vez de simplesmente confiar que o fato vai se repetir com você.

§§§

*Não acreditar que uma vida sem esforço favorece a longevidade. Ou seja, nada é melhor do que se puxar, aprender coisas novas, desafiar os próprios limites.

§§§

*Conviver com crianças. Amar as crianças. Isto mantém a pessoa sintonizada com o mundo e mais a fim de continuar vivendo nele.

§§§

*Não adianta ter amigos legais. É preciso ter amigos saudáveis. Assim como é melhor se cercar de magros para emagrecer, neste caso a receita é achar uma turma saudável. O mau humor e a burrice são tão contagiosos como a gripe.

