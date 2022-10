Uma eleição tranquila

Apartes

Há 21 anos em Arroio do Meio, João Regert é o juiz eleitoral que na qualidade de presidente da 104ª Zona Eleitoral que abrange os municípios de Arroio do Meio, Nova Bréscia, Capitão, Travesseiro, Pouso Novo e Coqueiro Baixo, está conduzindo o processo das eleições que ocorrem neste domingo. Como juiz eleitoral, cabe a ele nesta primeira jurisdição, fazer valer competências fixadas pela Constituição Federal e pelo Código Eleitoral. Na quarta-feira pela manhã, em visita ao jornal, o magistrado, transmitiu sua confiança na equipe do cartório, mesários, técnicos, motoristas e demais profissionais, que estarão envolvidos diretamente no processo eleitoral da Comarca sob sua jurisdição. Serão aproximadamente 600 pessoas que farão parte deste importante trabalho cívico a quem cabe a responsabilidade de contribuir para dar segurança e tranquilidade para os 27.087 eleitores aptos a votar. Apesar desta perspectiva de que o processo vá ocorrer de forma tranquila, pela experiência em outros pleitos, Regert reforçou algumas questões legais e mudanças que serão importantes a serem cumpridas para a normalidade do processo eleitoral. Entre estas que podem ser acompanhadas de forma mais detalhada na páginas 3,4,5,7,8,9 e 10, a mais importante talvez seja a dica do eleitor levar consigo, caso entenda necessário, a famosa “cola”, para que possa exercer seu direito ao voto de forma plena. Levar a colinha, além de facilitar eventual esquecimento, também agiliza o processo, uma vez que este ano serão cinco votos a serem digitados. Por ordem: deputado federal, deputado estadual, senador ou senadora, governador e presidente da República. Em alguns horários é possível que se formem filas, por isto, vir preparado e com definição em quem vai votar será importante.

Entre os pontos alertados pelo juiz João Regert, está o fato de que o eleitor não poderá levar para a cabine de votação o celular, o que já era proibido pela Lei 9.504/97 e a vedação foi acrescentada em 2009. O eleitor que insistir em levar o celular será impedido de votar e caso seja pego com celular escondido, incorre em crime eleitoral que implica em multa e pena de prisão de 3 meses a um ano.

Eleição mais importante

Várias vezes já dissemos neste espaço que esta eleição será a mais importante realizada no Brasil nas últimas décadas. Pela importância geopolítica, econômica e social, as eleições no Brasil também terão importância para o mundo, porque nosso país é muito rico em biodiversidade, energia limpa, fronteiras agrícolas… Está em crescimento e enfrentando as crises do pós pandemia muito melhor que países desenvolvidos. Estão em jogo nossas liberdades individuais e econômicas. Há muita coisa para ser melhorada desde investimentos fortes na educação básica e técnica à preservação da nossa capacidade empreendedora, bem como nossa soberania ambiental. Não podemos ser escravos de um sistema corporativista e estatizante, enquanto a população em geral e setores produtivos ficarão mais dependentes. É uma eleição na qual nosso voto deve ser muito consciente. Que princípios e valores o nosso candidato tem em relação à vida, família e soberania do país? Que preparo em termos de capacidade tem para resolver nossos problemas estruturais? Ele está mais preocupado com sua carreira pessoal e seu grupo de amigos, apoiadores, aproveitadores ou está comprometido com o futuro da Nação para o presente e futuro?

As eleições deste domingo, estão sendo aguardadas com muita expectativa e ansiedade. Que vença a verdadeira democracia a ser exercida com igualdade de condições em direitos políticos e pela soberania do povo através do voto popular. Que Deus nos ilumine.

Voto útil

Os últimos dias de campanha têm sido marcados, por uma tentativa de emplacar o voto útil, uma estratégia que desqualifica e desrespeita a participação do candidato mais viável e genuíno da terceira via, na corrida presidencial, até o momento. Tudo em nome de concluir o pleito já no primeiro turno. Para a eleição de governador e presidente da República o segundo turno abre uma nova eleição, (onde houver será dia 30 de outubro), com novas composições, novos debates. Para que o candidato seja vencedor no primeiro turno, lembramos que são considerados os votos válidos, excluindo os brancos e nulos. Neste montante o candidato para ser eleito no primeiro turno terá que fazer mais de 50% dos votos em relação ao seu oponente.

Pois bem. Entendemos que fazer campanha pelo voto útil, além da falta de respeito com os adversários é um desrespeito com o eleitor e fere a democracia. Só de Fundo Eleitoral, foram disponibilizados para os candidatos, R$ 4,9 bilhões, um valor quase duas vezes maior do que foi em 2018, quando foram R$ 1,71 bilhões. Num pleito tão complexo onde é difícil fazer um discernimento claro de quem é quem, onde muitos não conseguem entender o jogo das narrativas, é preciso lembrar que todos estes recursos do Fundo Eleitoral, disponibilizados para os partidos e candidatos para fazer sua campanha (uns mais que outros), saem do bolso do contribuinte. É mais uma razão para votar em candidatos que trabalham pelo município, estado e país.

Por daiane