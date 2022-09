Um passado muito presente

Em Outras Palavras

Ficar velho acarreta muitos problemas. Somos presas fáceis de laboratórios com seus medicamentos milagrosos. Precisamos recorrer aos filhos e netos no manejo do celular ou do computador, há pânico quando os óculos quebram ou esquecemos as senhas.

Mas como tudo tem dois lados, chegar aos 60 e poucos anos traz algumas alegrias. Rever velhos amigos, colegas de aula ou de trabalho, e vizinhos prestativos enche o coração de euforia. Como aconteceu sábado em São Caetano.

Depois de décadas (literalmente!) cerca de 20 antigos (o termo cai como luva!) integrantes dos Canarinhos do São Miguel reuniram-se para confraternizar, recordar causos, bebemorar e dar boas risadas. Ah, é claro… não faltou a cantoria com o repertório que a maioria dos “velhinhos” sabia de cor, incluindo uma canção polonesa.

Sob a batuta da eterna mestra Fátima Halmenschlager, os bons tempos foram degustados a cada minuto do encontro. Não recordo do ano de criação dos Canarinhos do São Miguel, mas foi um período de convivência intensa, período de final de infância e vislumbre da adolescência de todos nós.

Cada viagem para exibições em outra cidade era aventura garantida para a gurizada que saía de Arroio do Meio ainda escuro da madrugada para, por exemplo, cantar na Missa do (canal) Dez, programa dominical da então TV Difusora (hoje Band). Sem celulares e aplicativos de amizade, o grupo curtia encontros em reuniões dançantes, olimpíadas regionais e quermesses, além da convivência escolar. Reminiscências de desfiles de 7 de setembro, gincanas e “antigos recuerdos” foram temas constantes no encontro de sábado.

Muitos amigos e amigas estão aposentados há bastante tempo. Outros ainda mantêm rotinas de dedicação a causas benemerentes ou pequenos empreendimentos pessoais. O bate-papo foi enriquecedor.

Reencontrar afetos que ficarão para sempre em nossos corações foi revigorante. A tarde em meio à natureza de riacho de águas mansa da sede do The Horse fez um filme de muitos anos passar pela cabeça e coração de todos nós.

Se impõe reconhecer que o casal Fernando e Magda Buttini “se puxou” na organização graças à liderança de ambos que viabilizaram o encontro. Parabéns e obrigado a vocês. E a todos que ajudaram ou apenas participaram para o resgate de recordações que forjaram amizades eternas.

Por daiane