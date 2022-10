Troca de figurinhas movimenta colecionadores

Esportes

A Copa de Mundo FIFA de 2022 terá seu pontapé inicial no dia 20 de novembro. Faltando quase 50 dias para a competição, a troca de figurinhas para completar o Álbum da Copa Qatar 2022 anda a todo vapor. Desde a metade de agosto, o álbum e os pacotinhos com cinco figurinhas estão disponíveis nas bancas. Alguns pacotes podem conter um cromo extra, que é a novidade do álbum dessa edição. Essas figurinhas extras são mais raras e muito cobiçadas pelos colecionadores.

As trocas de figurinhas vêm ocorrendo através de grupos de WhatsApp e também pessoalmente. Neste sábado, haverá troca em três pontos em Arroio do Meio. Das 9h30min às 11h30min, a Loja Ofíccio recebe o público. Mais tarde, das 14h às 16h, o escambo de figurinhas ocorre em frente à Papiros Papelaria. A partir das 17h, o Lockdown Açaí aguarda o pessoal para a troca dos cromos.

Há colecionadores de todas as idades. Desde crianças até os mais velhos. Há também os pais, que não têm escolha, a não ser entrar na onda dos filhos para ajudá-los a trocar as figurinhas repetidas.

É o caso da professora Cristiane Marly Lengler Warken que ajudou o filho Nicolas a completar o álbum. “Foi uma experiência muito boa, durante três semanas toda família se empenhou para comprar e trocar as figurinhas. A parte positiva é o contato com outras pessoas através de mensagens e também pessoalmente. Foi legal ensinar o nosso filho a interagir com pessoas desconhecidas, pedindo para trocar figurinhas, sempre com educação”.

Quem também já completou o álbum foi o Igor Guilherme Roveda, 22, do bairro Aimoré. “No feriado de 20 de setembro consegui a última figurinha que faltava, da Arábia Saudita KSA 14”. Igor conta que trocou muitas figurinhas pelos grupos de WhatsApp e também nos encontros presenciais pelo Centro.

Para completar o álbum são necessárias 670 figurinhas, além das oito figurinhas da Coca-Cola, que podem ser encontradas nos rótulos promocionais da Coca-Cola Sem Açúcar de 1,5l, 2l e 2,5l. São 80 figurinhas extras, que não estão na contagem total. São imagens de 20 jogadores divididos em quatro categorias – bordô, bronze, prata e ouro. Há um espaço no álbum para colar uma de cada categoria.

Por daiane