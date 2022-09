O Alto Taquari

Com linhas de crédito específicas para o setor, o Sicredi Região dos Vales viabiliza os investimentos dos associados

O agronegócio é uma das principais atividades econômicas da região, tendo um papel fundamental para a geração de renda para muitos associados da Cooperativa. Incentivar o seu desenvolvimento é um fator importante e contribui com o crescimento e fortalecimento da economia regional.

Com linhas de crédito específicas para o setor, o Sicredi Região dos Vales viabiliza a modernização de propriedades rurais, a diversificação de atividades, a melhoria das condições de trabalho, a ampliação da produtividade, a geração de renda e a permanência das famílias no meio rural.

Os recursos destinados pela Cooperativa atendem projetos nas áreas de avicultura, suinocultura, pecuária leiteira, produção de grãos e demais culturas e atividades da região.

Um exemplo da importância da concessão do crédito rural é a família Zampeze de Guaporé. Eles iniciaram a trajetória na propriedade com uma produção de 50 litros de leite e hoje, já passa de dois mil litros por dia. Ademar relata que desde o início contou com o apoio do Sicredi “Quando eu precisei de crédito, não se tinha muito acesso aos bancos e surgiu o Sicredi na minha vida. De lá para cá, sempre financiei e fiz meus negócios com o Sicredi”.

Ademar se orgulha da sua história, de ter o filho auxiliando no trabalho da propriedade e por ter um parceiro com quem contar. “Cada vez mais eu penso que eu fiz a escolha certa. Batalhei, construí uma família e um patrimônio para deixar para os filhos e netos. E o Sicredi tem de continuar crescendo, assim nós também crescemos junto. Se nós crescemos, foi boa parte graças ao apoio do Sicredi”.

A família Balerini, de Vespasiano Corrêa, conta que a propriedade cresceu devido aos financiamentos realizados. Eles trabalham com lavoura e gado leiteiro. “O Sicredi foi o nosso braço direito desde que começamos a trabalhar e ter uma melhor renda. Trabalhando juntos, se conquista muito mais”.

Para o Diretor Executivo do Sicredi Região dos Vales, Roberto Scorsatto, é gratificante ver a evolução dos associados e poder fazer parte de suas conquistas. “O Sicredi tem o compromisso de apoiar o agronegócio e estar ao lado dos produtores rurais. No plano safra 2022/2023, a Cooperativa pretende disponibilizar cerca de R$ 400 milhões em recursos para atender os associados, o que evidencia a representatividade do segmento, a importância da parceria e a força da cooperação no desenvolvimento da região”.

Por daiane