Sete de Capitão vence em Soledade

Esportes

O Campeonato Regional de Futebol da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, organizado pela Aslivata, realizou no domingo, dia 04, os jogos da 4ª rodada da primeira fase da Série “A” e os jogos da 3ª rodada pela Série “B” – Região Alta. A primeira fase ainda tem duas rodadas, sendo que 16 equipes em cada categoria se classificam para a fase de jogos pelo sistema mata-mata.

Pela categoria de Titulares, ocorreu em Forqueta, a derrota do Forquetense por 2 x 0 para o Canabarrense. Em Berlin/Westfália, o Juventude venceu por 2 x 1 do Rui Barbosa. O Sete de Capitão foi até Soledade, onde venceu por 1 x 0 do Missões. Em Marques de Souza, o Brasil aplicou 2 x 0 no Minuano. A rodada ainda teve, em Conventos, Estudiantes 3 x 0 Ouro Verde; em São Rafael, São Rafael 2 x 0 Taquariense; em Imigrante, Ecas 2 x 0 Fortes e Livres; em Guaporé, Juventude 0 x 2 Fluminense e, em Palanque, Palanque 3 x 2 Boavistense.

Pela categoria de Aspirantes, jogaram Forquetense 2 x 3 Canabarrense, Juventude de Berlin 1 x 4 Rui Barbosa, Missões 0 x 2 Sete de Capitão, Brasil 1 x 1 Minuano, Estudiantes 1 x 0 Ouro Verde, São Rafael 3 x 3 Taquariense, Ecas 1 x 1 Fortes e Livres, Juventude de Guaporé 0 x 0 Fluminense e Palanque 4 x 0 Boavistense.

Rui Barbosa x Estudiantes

No feriado de quarta-feira, dia 07, ocorreu a disputa de uma partida que foi antecipada reunindo, em Rui Barbosa, Rui Barbosa e Estudiantes de Conventos. Na partida dos Aspirantes, jogaram Rui Barbosa 0 x 2 Estudiantes e no confronto dos Titulares, Rui Barbosa 1 x 2 Estudiantes.

Classificação

Titulares – Estudiantes 15p, Palanque e Sete 10p, Juventude de Berlin 09p, Ecas e Brasil 07p, Rui Barbosa e São Rafael 06p, Fluminense e Forquetense 05p, Fortes e Livres, Juventude de Guaporé, Boavistense e Missões 04p, Canabarrense e Taquariense 03p, Minuano 02p e Ouro Verde com zero ponto.

Aspirantes – Estudiantes 12p, Missões e Rui Barbosa 09p, Minuano 08p, Palanque, Fortes e Livres, Taquariense e Sete 07p, Fluminense 06p, Ecas e Brasil 05p, São Rafael, Canabarrense e Juventude de Guaporé 04p, Juventude de Berlin e Ouro Verde 03p, Boavistense e Forquetense com 01 ponto.

Jogos da 5ª rodada

Domingo, dia 11, ocorrem os jogos da 5ª rodada, quando jogam em Capitão, Sete x Forquetense; em Marques de Souza, Brasil x Palanque; em Encantado, Ouro Verde x Taquariense; em Berlin, Juventude x São Rafael; em Canabarro, Canabarrense x Fortes e Livres; em Soledade, Missões x Ecas; em Mato Leitão, Fluminense x Minuano e, em Boa Vista do Sul, Boavistense x Juventude de Guaporé. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 13h30min e dos Titulares às 15h30min.

Série “B” Região Alta

O certame da Série “B” – Região Alta, que tem a participação de sete equipes, realizou no domingo, dia 04, os jogos da 3ª rodada no Campo Municipal de Pouso Novo, onde jogaram Caçadorense “B” 2 x 1 Chapecó e Pouso Novo 2 x 1 Juventus.

Domingo, dia 11, será disputada a 4ª rodada, novamente em Pouso Novo, reunindo às 13h30min, Caçadorense “A” x Chapecó e às 15h30min, Pouso Novo x Caçadorense “B”.

Por daiane