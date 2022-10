Sete de Capitão mantém boa campanha

Esportes

Rui Barbosa e Forquetense precisam vencer na rodada da volta. Canabarrense e Brasil teve tumulto no final da partida

O Campeonato Regional de Futebol da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, organizado pela Aslivata, realizou no domingo, dia 25, os jogos da rodada de ida da fase de oitavas de final. Pela Série “B” – Região Alta, foi realizada rodada em Relvado. No próximo domingo, dia 02, haverá folga geral por causa das eleições.

Pela categoria de Titulares, tivemos em Rui Barbosa, o empate em 1 x 1 entre o Rui Barbosa e o Juventude de Berlin. O gol do Rui Barbosa foi marcado por China. Em São Rafael, jogaram São Rafael x Forquetense com vitória do São Rafael por 2 x 1. Em Guaporé, se enfrentaram Juventude x Sete de Capitão. O Sete manteve a boa campanha vencendo por 2 x 1. Em Canabarro, jogaram Canabarrense x Brasil, partida que terminou empatada em 1 x 1. No final da partida foi registrada briga generalizada dentro do campo envolvendo atletas, dirigentes e torcedores dos dois clubes. A rodada foi completada em Conventos com Estudiantes 5 x 1 Missões; em Taquari, Taquariense 1 x 0 Fluminense; em Palanque, Palanque 3 x 1 Fortes e Livres e em Boa Vista do Sul, Boavistense 1 x 0 Ecas.

Pela categoria de Aspirantes, jogaram em Rui Barbosa, Rui Barbosa 3 x 2 Juventude de Berlin; em São Rafael, São Rafael 1 x 1 Minuano; em Guaporé, Juventude 0 x 2 Sete de Capitão; em Canabarro, Canabarrense 1 x 2 Brasil; em Conventos, Estudiantes 1 x 0 Missões; em Taquari, Taquariense 0 x 2 Fluminense; em Palanque, Palanque 0 x 2 Fortes e Livres e em Boa Vista do Sul, Ouro Verde 0 x 5 Ecas.

Próximos jogos

Em virtude das eleições que acontecem domingo, dia 02, a Aslivata não realiza rodada. Os jogos da rodada da volta das oitavas de final acontecem no dia 09 de outubro. Pela categoria de Titulares jogam em Berlin, Juventude x Rui Barbosa; em Forqueta, Forquetense x São Rafael; em Capitão, Sete x Juventude de Guaporé; em Marques de Souza, Brasil x Canabarrense; em Soledade, Missões x Estudiantes; em Mato Leitão, Fluminense x Taquariense; em Muçum, Fortes e Livres x Palanque e em Imigrante, Ecas x Boavistense. Nesta categoria jogam com a vantagem do empate as equipes do Sete de Capitão, Juventude de Berlin, São Rafael, Brasil, Estudiantes, Palanque, Taquariense e Boavistense.

Pela categoria de Aspirantes, teremos em Berlin, Juventude x Rui Barbosa; em Forqueta, São Rafael x Minuano; em Capitão, Sete x Juventude de Guaporé; em Marques de Souza, Brasil x Canabarrense; em Soledade, Missões x Estudiantes; em Mato Leitão, Fluminense x Taquariense; em Muçum, Fortes e Livres x Palanque e em Imigrante, Ecas x Ouro Verde. A vantagem de jogar pelo empate é do Rui Barbosa, Sete de Capitão, Brasil, Estudiantes, Minuano, Palanque, Fluminense e o Ecas. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 13h30min e dos Titulares às 15h30min.

Série “B” Região Alta

O certame da Série “B” – Região Alta, que tem a participação de sete equipes, realizou no domingo, dia 25, os jogos da 6ª rodada em Relvado, onde jogaram Caçadorense “B” 1 x 4 Caçadorense “A” e Relvado 4 x 1 Chapecó. O certame terá continuidade no dia 09, quando jogam pela 7ª rodada em São José do Herval, São José de Coqueiro Baixo x Relvado e Chapecó x Juventus.

Por daiane