Sete comemora 90 anos e inaugura parede da fama

Esportes

O Esporte Clube Sete de Setembro de São Caetano, realizou no domingo, dia 11, uma festa para comemorar os 90 anos de fundação do clube registrado no dia 07 de setembro de 1932. A programação foi aberta com partida de futebol entre os Pais dos Alunos da Escolinha com a empresa Vonpar, seguido da partida do Master do Sete com um combinado. Ainda na parte da manhã foi inaugurada a parede da fama do Sete que foi pintada por Samuel Hergessel com os dizeres: “Clube Sete 90 anos 1932-2022 “Uma história escrita por muitas mãos”, onde ao lado foram gravadas as mãos de pessoas que ajudaram na construção da história do Sete. Ao meio-dia foi servido almoço seguido das felicitações do prefeito Danilo Bruxel e o leilão de uma camiseta personalizada de Eduardo Brock, jogador que defende o Cruzeiro de Belo Horizonte.

Tesoureiro – Entre os atuais membros da diretoria do Sete, que tem como presidente Emerson Neves, está Adir de Almeida que desde o ano de 2012 está exercendo a função de tesoureiro, destacando-se como um dirigente linha de frente dentro do clube.

Por daiane