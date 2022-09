Semeando acessibilidade

Cotidiano

Quem participou da Semana Farroupilha do CTG Querência do Arroio do Meio pôde conferir, nas mais diversas atrações, duas intérpretes de LIBRAS. A convite da Mais Cultura e Arte, produtora que organizou o evento por meio da Lei de Incentivo à Cultura, as professoras Luciméia Gall König e Suzana Fardin demonstram nos espetáculos a importância de torná-los acessíveis em LIBRAS. Em julho deste ano, aconteceu na cidade de Cruz Alta o 1º Fórum Gauchesco de Surdos do Estado onde foram discutidas maneiras de interpretação da nossa cultura. Uma das propostas é que cada artista tenha um sinal em LIBRAS e assim cria-se uma identidade das personalidades gaúchas também na Cultura Surda. Com o tema principal Etnias e o Respeito às Diversidades, além dos shows e oficinas, a Missa Crioula também foi interpretada.

“Eu atuo na Equoterapia, e a paixão e o respeito pelos cavalos, me faz refletir como a cultura gaúcha tem muito a ser transformada. Um dos pontos de partida é a maneira de doma racional que proporcionamos aos cavalos que são seres mágicos e tem poderes especiais, sendo um deles de unir as pessoas”, comenta Luciméia.

Na letra de uma das músicas de Daniel Torres, Luciméia proporcionou aos surdos interpretar e transmitir a batalha constante das opressões vividas por indígenas, negros, mulheres, de todas as pessoas historicamente excluídas. “Precisamos, dentro desta perspectiva que os surdos consigam entender a história de uma música, que se emocionem e não fiquem distantes destas possibilidades. “Foi emocionante interpretar o trecho liberdade não se compra, não se explora e nem se negocia”, relembra Luciméia.

Para as duas professoras e pesquisadoras na área, a beleza e a poesia das músicas, ainda precisam ser muito trabalhadas porque é uma realidade muito distante junto à comunidade surda. Quando questionadas sobre termos gaúchos, com palavras distintas, fortes, elas comentam que a sensibilidade auxilia, de certa forma, a expressar em sinais seus significados e o que representam.

“Foi emocionante e indescritível as palavras e o reconhecimento de Analise Severo, por exemplo, quando ela olhou firme em meus olhos e agradeceu, como ela me falou, de mulher para mulher”, relembra Suzana. “Sou professora e intérprete de LIBRAS há 20 anos, minha maior experiência é de sala de aula, mas já fiz muitas atividades em diversas áreas. Dar um sinal, dar significado e sentido as palavras, é o primeiro passo importante, e na sequência, dar emoção a Língua de Sinais, estar nela, e estar profundamente, deixando fluir a emoção de alguém para outro alguém”, finaliza.

Buscar políticas afirmativas que fomentem o trabalho e reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais é sem dúvida essencial ainda mais próximo a uma data tão significativa, já que dia 26 de setembro é dia do surdo.

Curiosidade: O Dia do Surdo, no Brasil, foi oficializado em 2008, por meio do decreto de lei nº 11.796. O dia 26 de setembro foi escolhido por ser a data da fundação da primeira escola de surdos no país: o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES)

Inspiração

Para a Doutora em Engenharia de Gestão de Conhecimento e com Pós-Doutoramento na mesma área, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Sílvia Quevedo, “participar da Semana Farroupilha e ver na prática algo que também está relacionado ao seu estudo é muito gratificante”, comenta. Sílvia integra um projeto que prevê o lançamento de um livro intitulado “Um novo mundo para surdos e ouvintes: como sistemas de mídias convergentes viram pontes para aproximar culturas”, sendo este estudo orientado por Tarcísio Vanzim, referência em hipermídia e cibersociedade no Brasil.

“Precisamos de campanhas de conscientização, precisamos olhar para isso e entender que a LIBRAS precisa ser conhecida e compreendida pela sociedade ouvinte. Os surdos, em nossa pesquisa demonstram que somente a maneira de desenvolver a cognição é distinta e só precisamos entender qual a melhor forma de ensinar e aprender com eles”, destaca.

Por daiane