Rui Barbosa garante três pontos

Esportes

O Campeonato Regional de Futebol da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, organizado pela Aslivata, realizou no domingo, dia 28, os jogos da 3ª rodada da primeira fase. Também no domingo foram realizados os jogos da 2ª rodada da Série “B”.

Pela categoria de Titulares, o Rui Barbosa somou três pontos. Jogando em seu gramado, venceu por 1 x 0 do São Rafael. O gol da vitória foi marcado por Júlio, nos minutos de desconto, depois que o goleiro Mamute havia defendido uma cobrança de pênalti do São Rafael. Em Capitão, o Sete, que vinha de duas vitórias, ficou no empate em 1 x 1 com o Ecas. O gol do Sete foi marcado no primeiro tempo pelo Ceará. O Forquetense foi até Muçum, onde empatou em 0 x 0 com o Fortes e Livres. O Brasil de Marques de Souza, que já estava deixando seu torcedor de cabelo em pé, depois de uma derrota e um empate, foi até Boa Vista do Sul, onde venceu por 1 x 0 do Boavistense. A rodada ainda teve em Encantado, Ouro Verde 2 x 5 Juventude de Berlin; em Taquari, Taquariense 0 x 2 Estudiantes; em Canabarro, Canabarrense 0 x 1 Missões; em Canudos do Vale, Minuano 2 x 2 Juventude de Guaporé e, em Venâncio Aires, Palanque 0 x 0 Fluminense.

Pela categoria de Aspirantes jogaram Rui Barbosa 1 x 2 São Rafael, Sete de Capitão 2 x 1 Ecas, Fortes e Livres 2 x 1 Forquetense, Boavistense 1 x 2 Brasil, Ouro Verde 1 x 4 Juventude de Berlin, Taquariense 3 x 1 Estudiantes, Canabarrense 1 x 3 Missões, Minuano 2 x 1 Juventude de Guaporé e Palanque 1 x 1 Fluminense.

Jogos da 4ª rodada – Domingo, dia 04, ocorrem os jogos da 4ª rodada, que apresenta em Forqueta, Forquetense x Canabarrense; em Berlin, Juventude x Rui Barbosa; em Soledade, Missões x Sete de Capitão; em Marques de Souza, Brasil x Minuano; em Conventos, Estudiantes x Ouro Verde; em São Rafael, São Rafael x Taquariense; em Imigrante, Ecas x Fortes e Livres; em Guaporé, Juventude x Fluminense e, em Palanque, Palanque x Boavistense. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 13h30min e dos Titulares às 15h30min.

Rui Barbosa x Estudiantes – Um comum acordo firmado entre os clubes Rui Barbosa e Estudiantes de Conventos serviu para antecipar a partida entre as duas equipes. Marcada no carnê da Aslivata para o dia 11 de setembro, em Rui Barbosa, a partida ocorrerá no feriado de quarta-feira, dia 07 de setembro.

Série “B” Região Alta – O certame da Série “B” – Região Alta, que tem a participação de sete equipes, realizou no domingo os jogos da 2ª rodada no campo do Juventus de Coqueiro Alto. De manhã jogaram Pouso Novo 1 x 3 Chapecó. À tarde foram realizadas mais duas partidas reunindo Caçadorense “A” 3 x 0 Relvado e Caçadorense “B” 2 x 2 São José.

Neste domingo, dia 04, ocorrem dois jogos pela 3ª rodada que será realizada no Campo Municipal de Pouso Novo. Às 13h30min, jogam Caçadorense “B” x Chapecó e às 15h30min, Pouso Novo x Juventus.

Por daiane