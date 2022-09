O Alto Taquari

O Campeonato de Bocha Noturno – Taça Bruxellas, promovido pela Liga de Bocha de Arroio do Meio, realizou na sexta-feira, dia 16, os jogos da 9ª rodada que teve em Bela Vista, Central “B” 2 x 1 Central “A”; em Arroio Grande, União 2 x 1 Bar do Marel; em Bicudo, Brasil 3 x 0 Passo do Corvo e em Rui Barbosa, Esperança 1 x 2 Bar Kalunga’s.

Na segunda-feira, dia 19, jogaram pela 10ª rodada em São Caetano, Bar do Marel 3 x 0 Central “A”; em Arroio Grande, União 2 x 1 Esperança-RB; na Barra do Forqueta, Bar Kalunga’s 1 x 2 Passo do Corvo e em Bela Vista, Central “B” 3 x 0 Brasil.

O torneio continua nesta sexta-feira, dia 23, com os jogos da 11ª rodada que reunirá em São Caetano, Bar do Marel x Esperança-RB; em Bela Vista, Central “B” x Passo do Corvo; em Arroio Grande, União x Brasil e na Barra do Forqueta, Bar Kalunga’s x Central “A”. Cada partida tem um jogo de duplas e dois jogos de trios. Os jogos iniciam às 19h30min com 15min de tolerância.

Por daiane