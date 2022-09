Reunião alinha ideias e iniciativas para valorizar o turismo local

O Alto Taquari

O Sítio Paraíso dos Anjos, de propriedade de Leandro Arenhart e administrado pela turismóloga Nicéia Cazara, foi palco de reunião para alinhar os novos caminhos do turismo de Arroio do Meio, no dia 1º de setembro. Estiveram presentes representantes do Conselho Municipal de Turismo de Arroio do Meio (Comtur), dos grupos de turismo Caminhos da Forqueta e o Entre Vales e Arroios, bem como do grupo de artesãs do município, que comercializam seus produtos no espaço que também abriga o centro de informações turísticas, localizado no Centro de Arroio do Meio.

O idealizador da reunião, Leandro Arenhardt, que também é o atual presidente da Amturvales, destacou que é importante a união de todas as entidades ligadas ao turismo para que Arroio do Meio, diante do crescimento do setor na região, não se torne somente passagem para os visitantes. “Precisamos cada vez mais divulgar e incrementar os roteiros e empreendimentos individuais para que os turistas, ao caminho do Cristo Protetor, optem por permanecer aqui, desfrutando da nossa infraestrutura, belezas e hospitalidade. Para isso precisamos nos dar as mãos e caminhar juntos”.

O secretário da Indústria Comércio e Turismo, Jonas Schwarzer se colocou à disposição e o presidente do Comtur, Joner Kern, destacou que a entidade está pensando de forma ampla no turismo do município e falou da importância de cada empreendedor ter o ‘brilho no olho’ no momento de divulgar seu espaço e na hora de receber os visitantes. Os representantes do Sicredi repassaram informações sobre várias linhas de crédito específicas para o turismo, com juros mais acessíveis, se comparados com outras modalidades de empréstimos.

Cada empreendedor teve a oportunidade de falar sobre o seu espaço, mostrando a diversidade de propostas que existem em Arroio do Meio, muitas ligadas à natureza. O momento também serviu para alinhar expectativas e construir novas pontes para fortalecer o turismo de Arroio do Meio.

Por daiane