Reta final em busca do voto do eleitor

A campanha é curta. Os dias voam. Como dizer o essencial? Como conquistar a credibilidade ou chegar ao eleitor que está pouco ligando, indeciso e ainda nem sabe ao certo quem concorre. Este cenário faz parte da agenda dos candidatos que correm atrás do tempo. Além do território local, terão que ir em busca de votos em outras regiões, para conquistar vaga.

Boa parte do eleitorado ainda não sabe dizer ao certo quem são os 21 candidatos do Vale do Taquari, apesar de toda facilidade de acesso a informações, mas que se perdem, justamente pelo excesso, porque as pessoas de um modo geral estão muito concentradas no seu dia a dia. Quem concorre a deputado federal ou estadual? Quem são os candidatos ao Senado? (Atenção: o Rio Grande do Sul, só elege um.) E os candidatos a governador? Em meio a tanta informação pelas redes sociais e com a eleição presidencial tão polarizada, entre Lula e Bolsonaro, as proporcionais perderam parte do protagonismo. Mas, é preciso lembrar que pela governabilidade do futuro presidente e governador poder contar com deputados e senadores com os mesmos valores, princípios, propósitos é fundamental. Também é importante ter um Senado, uma Câmara e Assembleia independentes, que não façam oposição por oposição, que votem contra tudo, só para atender interesses corporativistas, partidários, de luta pelo poder, onde vale tudo, sem pensar no eleitor, na coletividade. O PT costuma votar 100 % PT. Durante a campanha, faz muitas alianças, até as mais inusitadas, muito mais para garantir a eleição, como a que fez com o MDB na eleição de Dilma em 2014. No MDB, alguns poderosos como Renan Calheiros sempre estiveram muito próximos ao Lula, que agora, foi em busca do ex-tucano, Geraldo Alckmin. Já o candidato à reeleição Jair Bolsonaro tem pedido aos seus apoiadores que votem em candidatos alinhados ao seu nome. Neste cenário polarizado, a terceira via não terá chances de vitória, mas está tendo um papel importante no sentido de informar o eleitor, de se preparar para eleições futuras, ou não. O candidato do PDT, Ciro Gomes apesar do assédio explícito de Lula para que se alie ao PT nestas eleições tem falado poucas e boas sobre o adversário. Já a Simone Tebet, embora tenha sofrido retaliações internas, no seu partido , se impôs e está pavimentando um caminho, que ainda não está bem identificado.

Espaço no jornal

Desde a pré-campanha até esta edição temos aberto espaços para candidatos a deputado estadual, federal, que tem base eleitoral e residencial no Vale do Taquari. Entre os que estiveram em visita ao jornal e foram entrevistados sobre suas propostas, os candidatos a deputado federal, Enio Bacci (União Brasil); Felipe Diehl ( PL) ; candidatos a deputado estadual, José Alves (Podemos ); Edvilson Brum (MDB) ; Leonardo Stephan (União Brasil); Maneco Hassen ( PT); Glaucia Schumacher (PP); João Braun (PP); Douglas Sandri (Novo); José Scorsatto ( PDT); Wilkins Gross (PTB). Na pré-campanha também estiveram em visita ao jornal, Pepe Vargas e Miguel Rosseto do (PT), ambos concorrem a deputado estadual. Já está agendada entrevista com a Márcia Scherer Scherer (MDB). Também esteve Antonio Weck, (PSC) que faleceu num acidente no dia 23 de agosto. Ele concorria a deputado federal.

Entre os candidatos a governador, esteve aqui no jornal o candidato do PSC, Roberto Argenta. O candidato do PL ao governo do estado, Onyx Lorenzoni esteve em visita a Arroio do Meio numa reunião com líderes comunitários.

Semana Farroupilha movimentada

Depois das manifestações e comemorações dos 200 anos da Independência que este ano levou às ruas, milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, famílias inteiras, vestindo verde e amarelo, de forma inédita, as concentrações populares estão nos últimos dias voltadas para os festejos da Semana Farroupilha. Em todos os municípios têm programações. Cavalgadas, missas crioulas, inauguração de Galpão em Travesseiro, muito churrasco e comida boa em todos os municípios onde as tradições são cultivadas. Apresentações artísticas, shows musicais, oficinas com centenas de estudantes, também integram as programações, que estão sendo divulgadas pelo jornal há várias edições e nesta semana com muitas informações nas páginas 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 36.

Dia 20, feriado no Rio Grande do Sul em comemoração à data máxima dos gaúchos, é lembrada a Revolução Farroupilha que na realidade foi um conflito bem sangrento. Entre as principais motivações da chamada Guerra dos Farrapos, que durou de 1835 a 1845, foi a revolta com os altos impostos cobrados pelo governo imperial nos principais produtos da economia gaúcha na época, que era o charque e o couro. Foi um movimento separatista. Os revolucionários obtiveram vitórias importantes contra os federalistas. Com a prisão e posterior libertação do líder Bento Gonçalves, os rebeldes chegaram a criar um novo país, mas menos fortes militarmente e com o desgaste provocado pela longa guerra, acabaram aceitando o acordo de paz proposto por Duque de Caxias, hoje patrono do Exército Brasileiro.

