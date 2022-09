Regional de Bolão da Abovales

Esportes

O Campeonato Regional de Bolão, promovido pela Associação de Bolão dos Vales (Abovales), disputado nas categorias masculina, feminina e de casais, realizou torneio na terça-feira à noite, nas pistas do PA-Rural, para a categoria feminina com a participação do grupo Flor de Liz de São Caetano. Pela categoria masculina, os jogos desta semana foram realizados no Clube Sete de Setembro de Lajeado, onde na quarta-feira, dia 31, os jogos tiveram a participação do grupo Reunidos e, na quinta-feira, dia 1º de setembro, jogaram o 11 de Abril e o União. Na próxima semana haverá folga geral e na semana seguinte a rodada de jogos acontece nas pistas do União de Arroio Grande.

Integração de bolão – O Departamento de Esportes da Prefeitura alterou a data de início da integração de bolão masculino de Arroio do Meio. O primeiro torneio foi antecipado para o dia 19 de setembro (segunda-feira), no PA-Rural, em São Caetano. O torneio vai ter a participação dos grupos União de Arroio Grande, Reunidos e 11 de Abril, do PA-Rural. Os jogos acontecem em forma de torneios com a participação de seis duplas por equipe. No total, serão quatro torneios. Além da abertura, os demais torneios acontecem nos dias 06 e 13 de outubro no União e, o último, no dia 24 de outubro, no PA-Rural.

