Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal do município e principalmente proteger as crianças contra a paralisia infantil, profissionais da secretaria de Saúde de Arroio do Meio estão se deslocando até as escolas para administrar as gotinhas da poliomielite. A ação é realizada nas três redes de ensino do município.

Na visita aos educandários, os profissionais aplicam a gotinha da polio em crianças de um ano a menores de cinco anos, sendo que nas demais crianças são revisadas as carteirinhas de vacinação. Em caso de haver alguma vacina em atraso, é deixado um lembrete para os pais procurarem o posto de saúde para atualizarem o calendário vacinal.

Conforme o secretário de Saúde, Gustavo Kasper, a ação é uma forma de estimular os pais a participarem da campanha. “Nossa equipe está empenhada em proteger as crianças da paralisia infantil. Por isso é importante que os pais mandem as carteirinhas de vacinação para as escolas, pois é uma forma de fazermos esse acompanhamento e aumentar o índice de vacinação no município”, destaca.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação se estende até o dia 09 de setembro e tem por objetivo atualizar a caderneta de vacinação da criança e adolescente. As vacinas estão disponíveis no Posto de Saúde do Centro e nos ESFs do Aimoré, Bela Vista, Navegantes, Rui Barbosa e São Caetano.

Dia D de Multivacinação

A secretaria de Saúde promove no sábado, dia 03, mais um Dia D de Multivacinação para que a população possa colocar em dia sua carteirinha de vacinação. A ação ocorre das 8h às 12h no Posto de Saúde do Centro.

