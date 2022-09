Professor recebe troféu por trabalho desenvolvido com a terceira idade

O Alto Taquari

O professor de educação física, Cristiano Silva, que atua junto aos grupos da terceira idade de Arroio do Meio, visitou o prefeito Danilo Bruxel, a vice Adriana Meneghini Lermen e o secretário da Saúde Gustavo Kasper, recentemente, para compartilhar a conquista do troféu “Maria Alice Corazza” oferecido aos 15 profissionais destaques no Brasil pela sua atuação junto ao público da terceira idade. Silva foi um dos agraciados pelos 15 anos dedicados ao trabalho com esse público e atualmente desenvolve projetos em sete municípios do Vale do Taquari, com mais de 1.300 idosos envolvidos.

Nos dias 11, 12 e 13 de agosto o professor participou do Congresso Brasileiro de Entretenimento e Exercício Físico para Terceira Idade (Ebefiti). O evento, realizado em Porto Alegre, foi o primeiro no Brasil voltado exclusivamente para professores que trabalham com a terceira idade. Durante o Congresso, também foram realizados 18 workshops para capacitar profissionais e acadêmicos de educação física, sendo um dos cursos ministrados pelo professor arroio-meense, intitulado “Criando e Implementando Projetos Públicos”.

Silva aproveitou a oportunidade para agradecer a Administração Municipal por acreditar no seu trabalho e ajudar a tornar esta conquista possível.

Por daiane