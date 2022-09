O Alto Taquari

A quarta-feira, 8 de setembro, ficou marcada pelo reinício das aulas do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) na rede municipal de ensino de Arroio do Meio, em parceria com a Brigada Militar.

De acordo com a secretária de Educação, Iliete Rockenbach Winck, as atividades serão desenvolvidas em sete escolas – Barra do Forqueta, Dona Rita, São Caetano, João Beda Körbes (Bairro Aimoré), Construindo o Saber (Navegantes), Arlindo Back (Forqueta) e Bela Vista, e vão envolver alunos do 5º ano. Em cada escola serão dez encontros, sendo um por semana.

Os alunos da Escola Princesa Isabel de Rui Barbosa já concluíram o curso e aguardam a formatura. O Proerd não era realizado desde 2019. “É um programa de prevenção às drogas e valorização da vida. É importante para postura e disciplina entre colegas e valorização à vida”, considera a secretária.

O curso está sendo ministrado pela soldado Kelen Venturini Anversa, que tem especialização em Direito de Família e Mediação de Conflitos.

Por daiane