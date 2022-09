Os infuráveis, os furadores e as atitudes diferentes dos pensamentos

Resenha do Solano

Independentemente que pensam as maiorias, ‘silenciosa e/ou barulhenta’, a prosperidade e as injustiças vão continuar. As pessoas que têm o livre trânsito entre bolhas, já sabem que a missão é salvar o ‘nosso mundo’ e não a todos.

Em meio a citações mais fortes sobre ‘infuráveis’ e ‘furadores de bolhas’, vazou nos bastidores que uma das candidaturas ao Piratini seria estilo ‘judas’, atendendo interesses da turma que comanda o Tribunal de Contas, que segundo críticos é um colégio tipo o STF no RS. Ainda vejo que falta uma imprensa mais especializada e atenta aos grandes interesses dos gaúchos, que possa trazer informações de qualidade sobre o TCE.

Mas pelo que senti com as pessoas fora da política que conversei ao longo dessa campanha, a maioria das mulheres abaixo de 40 anos e o público LGBTQIA+ vão de esquerda. Assim como a maioria dos homens héteros, vão de direita. Destaque para ‘leituras’ em municípios tradicionalmente de esquerda onde a direita tem vantagem, como Fontoura Xavier, em que a direita estaria tendo preferência.

O que para mim mais ficou evidente é que muitas pessoas de comportamento ultraconservador, vão de esquerda, e socialistas em seus costumes, vão de direita. Vários exemplos de que o pensamento é um e a atitude é outra, seja na vida pessoal como profissional. Em alguns casos é oportunismo. Nos outros reflexos da moda. Além de inconsciência inocente, ou argumentações para justificar o injustificável. Os mais sóbrios e prudentes, tentam votar no que é menos pior, como sempre.

COMPARAÇÕES MUDAM TOM DOS DISCURSOS – Nas últimas inaugurações em Arroio do Meio, é nítida a mudança de vocabulário entre alguns líderes políticos. Até 2020, por fatores óbvios (estar 24 anos interruptos no poder e várias vezes em períodos anteriores), não havia comparações. O entendimento unânime de que o desenvolvimento era resultado da colonização, engajamento da comunidade e ajustes sintonizados a novas demandas, como alguns políticos mantiveram na inauguração do asfalto em Forqueta, no último sábado.

O vereador Roque Haas (PP) e o secretário da Administração, Áurio Paulo Scherer, trouxeram novos tons, afirmando que o salto no desenvolvimento ficará mais evidente a partir de agora. Vejo que talvez essa postura não possa ser olhada como ‘provocação política’, e sim que realmente temos que superar a perda do Ginásio Polivalente e da FrangoFest, e pensar no futuro, dobrando estatísticas em todos os setores, meta após meta. Numa boa. Não há como voltar para o passado. Até porque os partidos, as pessoas e a política se renovam.

A RETOMADA DOS EVENTOS – Circulei nos festejos Farroupilhas de Arroio do Meio e Pouso Novo. Muito boas as atrações, organização, estrutura e gastronomia. Pelo feedback, neste momento pós-pandêmico, já há um excesso de programações e as pessoas estão fazendo escolhas, não indo a todos os locais para onde são convidadas. O ‘comportamento’ do público nos próximos sete meses irá ditar ‘formatos’ de eventos e programações que irão se consolidar/viabilizar.

JOGOS EM DIAS ÚTEIS – A Federação Internacional de Futebol (Fifa) divulgou a tabela de jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 no Qatar. A Seleção Brasileira, que está no grupo G, terá seus três primeiros jogos, disputados com Sérvia (24/11), Suíça (28/11) e Camarões (02/12), respectivamente, em dias úteis, no período da tarde. Enquanto isso, no decorrer da semana, Neymar Jr, deu um susto e precisou de atendimento médico em treino da Seleção.

Na Argentina, a falta de pacotes de figurinhas nas bancas virou, inclusive, assunto de governo, motivando reunião da Secretaria de Comércio, com a União dos Kioesqueros (Ukra) e diretores da Panini.

PRIMAVERA COM CHUVAS ABAIXO DA MÉDIA – De acordo o Núcleo de Informações Hidrometeorologias (NIH) da Univates, a tendência é que a precipitação fique abaixo do padrão climático para toda a estação, e as chuvas serão distribuídas de forma irregular. Estas irregularidades devem se tornar mais evidentes em direção ao final da primavera. Fato que pode trazer prejuízos ao setor agrícola.

Por daiane