Muito mais que uma festa

Cotidiano

Na última sexta, dia 16, ocorreu no Centro Comunitário Rui Barbosa mais uma edição do Bingo à Fantasia. Um evento exclusivo para mulheres que, além de se divertirem, apoiaram mais de uma causa. “A comunidade arroio-meense sabe o quanto o Rotary trabalha em várias frentes e poder contar com tantas mulheres que se engajaram no nosso propósito é gratificante. Em cada ação, cada evento que organizamos, parte do que arrecadamos vai para diferentes fundos, como por exemplo, o desta noite será direcionado a Iniciativa Global de Erradicação da Pólio”, destacou Juliana Gasparotto, presidente do Rotary Club de Arroio do Meio.

Foram quatro rodadas de bingo. Na primeira o prêmio de R$ 300 teve uma ganhadora. O segundo prêmio de R$ 500 foi dividido entre duas ganhadoras. O terceiro prêmio, um par de brincos Swarovski doado pela @opticaalizz no valor de R$ 700 teve uma ganhadora. E a premiação máxima de R$ 1000, da quarta rodada, também teve apenas uma ganhadora.

Algumas participantes também receberam brindes pela criatividade em suas fantasias e animação. “Fica aqui o registro de nosso agradecimento a todos apoiadores do nosso evento, que foram muitos, a doação de valores e brindes disponibilizados por empresas locais que sempre nos incentivam a seguir em frente”, destaca Juliana.

O Rotary acredita que saúde é um direito de todos. Doenças resultam em miséria e sofrimento para milhões de pessoas no mundo inteiro. A prevenção deve vir muito antes da doença e é por isso que o clube faz frente à luta contra malária, HIV/Aids, mal de Alzheimer, esclerose múltipla, diabetes, pólio e muitas outras doenças, além de disseminar informações sobre saúde e destacar a importância de exames auditivos, oftalmológicos e odontológicos periodicamente.

Na oportunidade, todas puderam assistir um vídeo com o depoimento de Simão Hammes e Lauro Leidens, ambos com 67 anos, que relatam como convivem com as sequelas da poliomielite.

A vacina faria a diferença

Os dois nasceram com 18 dias de diferença e as famílias moravam a poucos quilômetros de distância uma da outra. Com um ano e oito meses, Simão apresentou sintomas gripais por oito dias até ser levado ao hospital de Arroio do Meio. Como os remédios não surtiram efeito, foi enviado para Porto Alegre, onde foi diagnosticado com paralisia infantil. As sequelas na perna direita foram graves. Ainda no hospital, perceberam que a perna esquerda também estava sendo afetada e com o início do tratamento precoce ela teve poucas sequelas, o que permite Simão a andar de muletas. O astigmatismo no olho direito também é um dos sintomas da poliomielite.

Para Lauro, os primeiros sintomas apareceram por volta dos dois anos de idade, enquanto Simão ainda estava internado. Pelo conhecimento do fato, Lauro recebeu tratamento precoce para a poliomielite, sendo que suas sequelas foram bem mais leves. Ficou internado por 60 dias na capital, e retornou aos 13 anos, para fazer mais um tratamento por três meses, e assim conseguir alongar o nervo das pernas, pois até essa idade só conseguia colocar a ponta do pé no chão e, mesmo mancando, consegue caminhar sem apoio de muletas. “Eu tive muita sorte por ter recebido tratamento já no início dos sintomas e meus pais terem como custear, já que naquela época, as famílias que tinham problemas com doenças comprometiam várias safras ou outras fontes de renda para tratar doenças, não exisitam recursos como o SUS”, recorda.

Quando meninos, Simão e Lauro, buscavam acompanhar os colegas e amigos nas brincadeiras. “Futebol era impossível jogar, então as vezes eu era o goleiro. O deficiente precisa aprender a ser eficiente para poder se virar, dentro do que o físico permite” comenta Simão. Lauro conta que tentava se virar como podia para não ficar atrás nem nas brincadeiras, nem na hora do trabalho.

A doença não impediu nenhum dos dois de trabalhar com carteira assinada até a aposentadoria. Simão saiu da propriedade dos pais, aos 26 anos, para ir trabalhar na Coopave e trabalhou em fábrica de calçados por 28 anos. Quando se aposentou, comprou uma chácara em Arroio Grande que mantém sozinho e como tem carteira de motorista há 33 anos, é totalmente independente. “Trabalho no meu ritmo, porém sou eu que capino, planto e cuido de tudo”. Lauro, que também foi criado na roça, saiu de casa para trabalhar aos 19 anos no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arroio do Meio. Depois de 11 anos, passou por posto de gasolina e Avipal até se aposentar. Na época, junto com a família, foi morar na propriedade que pertencia aos pais e desde então trabalha com vacas leiteiras e agricultura.

Apesar da limitação física, Simão sempre se virou sozinho, porém disse que várias vezes foi vítima de preconceito. “Muitas vezes quando entro numa loja, as pessoas viram a cara em vez de virem me atender porque imaginam que vou mendigar. Numa das épocas em que comprei um dos meus carros novos, quase não consegui adquirir o modelo que buscava pois os atendentes da concessionária imaginavam que eu não seria capaz de fazer a compra”. Lauro disse nunca ter percebido nenhum tipo de preconceito em relação a ele.

POLIOMIELITE: é direito de toda criança com até 5 anos de idade receber a dose de vacinação contra a pólio, basta ir até o Posto de Saúde mais próximo e apresentar o caderno de vacinas. A poliomielite é uma doença infecto-contagiosa viral aguda descoberta em 1908. A vacina contra a pólio entrou em uso comercial a partir de 1961.

Por daiane