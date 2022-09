Mudar para vencer a insatisfação

Em Outras Palavras

Mudar a rotina é algo muito mais difícil de colocar em prática do que parece. À primeira vista parece apenas uma questão de alterar hábitos, mas apenas… parece! Sem notar, ao longo do tempo assimilamos comportamentos tão corriqueiros que parecem fáceis de alterar.

Tenho experimentado a sensação de novidade nas menores ações do cotidiano. Uma mudança significativa de vida me obrigou a modificar manias consolidadas há décadas. Na teoria tudo é tranquilo, depende apenas da disposição para fazer. No dia a dia, no entanto, esbarro em empecilhos de todo tipo.

Aos 62 anos de idade, as tarefas profissionais e domésticas parecem uma grande agenda de compromissos. Isso é o resultado da repetição de comportamentos adotados de forma inconsciente e que, somente diante da necessidade de alterações, mostram a sua força.

Começar tudo de novo num ambiente desconhecido e cercado de silêncio é desafio que amedronta, provoca, expectativa, ansiedade e permanente questionamento sobre o acerto nas decisões. Não é fácil encaixar as expectativas neste novo cenário onde o automatismo inexiste, embora todos os amigos queiram ajudar.

Capacidade de adaptação é sinônimo de

sobrevivência a todo tipo de mudança

O trabalho ajuda a minimizar o desânimo, mas jogar-se de cabeça nas tarefas profissionais é arriscado. Tenho diversos amigos que diante de agruras pessoais transformaram o escritório em sua casa e os colegas são a família que ficou distante, sem compartilhar sonhos e frustrações.

Quando a vida mundana é incapaz de gerar entusiasmo talvez a sugestão seja apelar para a filosofia como inspiração. Sócrates, festejado filósofo grego, ensina que “o segredo da mudança é não focar toda a sua energia em lutar com o passado, mas em construir o novo”. Sem dúvida é um conselho pertinente, mas cuja adoção na prática exige disciplina e esforço.

Já Charles Darwin, criador da teoria da evolução das espécies, afirma que “as espécies que sobrevivem não são as mais fortes, nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças”. No mundo digitalizado de hoje as mudanças são intensas, diárias, transformadoras.

Entre tantas, talvez a citação mais inspiradora seja do grande tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna: “Quando você não está feliz, é preciso mudar, resistir à tentação do retorno. O fraco não vai a lugar algum”.

Por daiane