Lamúrias egoístas

Trilhos Urbanos

Algumas pessoas têm a especial habilidade de valorizar dramas pessoais além da conta. Acompanhei em um grupo que participo no Whatsapp uma conversa que se desenrolou bem assim. Era tal de “ninguém me entende, só acontece comigo e o que eu fiz para merecer isso” que chegava a enjoar os que acompanham silenciosamente. A mulher reclamava que o marido adquirira uma bactéria ultra resistente. “Tu nem sabe, gastamos uma fortuna, ele emagreceu, desconfiei até de doenças sexualmente transmissíveis”, detonou a esposa.

E navegando na autopiedade dizia que em uma outra vida devia ter sido uma pecadora insana para sofrer tanto! A lista de infortúnios cotidianos era interminável: falta de remédios, filas intermináveis para consultas com especialistas, como se fosse a única a viver tais desconfortos. A todo comentário solidário que recebia, respondia com relatos monótonos do dia a dia à beira de um leito hospitalar.

Isso foi até uma de suas amigas perguntar, talvez irritada com essa mania de se tornar “a maior vítima do mundo”, sobre o verdadeiro estado do esposo já que ela estava podendo acessar a internet. E a lamurienta precisou reconhecer que, finalmente, haviam encontrado uma medicação eficiente e o organismo do infeliz reagia positivamente. Até uns quilinhos ganhara. Graças a Deus! “Viu? Nem tudo é problema em tua vida. Com fé sempre se encontra uma solução”, disse a amiga otimista.

E mesmo alertando que não gostava de colocar temas tristes nas redes sociais, essa mesma amiga confidenciou ao grupo um drama pessoal bem recente. “Vocês sabem que desde a morte de meu marido, nunca mais tive outro relacionamento”. Mas no ano passado, conhecera “um senhor muito simpático”, em uma excursão ao Nordeste. E da conversa descompromissada, iniciou uma amizade mais íntima. Um namoro discreto como o de muita gente madura. Em poucos meses eram parceiros em cinemas, jantares e viagens.

Não escondiam nada, mas também não revelavam a relação para os outros. Isso durou até o dia em que, repentinamente, perderam contato. Ela ligou várias vezes e nada! Foi até ao apartamento dele e o zelador repetiu o que ela já sabia: estava em visita à filha, em Belo Horizonte. Mas por que não atendia? Ou ligara como haviam combinado? Dias depois, veio a resposta. A filha, pediu desculpas por não retornar as ligações. O celular fora localizado, totalmente desmontado, debaixo da cama.

Relatou, entre lágrimas, que o pai sofrera um infarto fulminante. “Tens ainda teu marido eu, de alguma maneira, voltei a ser viúva”. A outra, fatalista como sempre, manifestou seu pesar, é claro. Mas contra-atacou:

“Pelo menos tu não viveu a angústia que ainda enfrento. E se o tratamento não der certo?” A conversa acabou ali mesmo. A dor maior sempre será do egoísta que se faz de vítima. Tenho certeza que vocês já cruzaram com gente assim. Ou serei eu o único?

Por daiane