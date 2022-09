Imove encerra com mais de R$ 15 milhões em negócios fechados

O Alto Taquari

O domingo ensolarado coroou o último dia da Imove, no CTG Querência do Arroio do Meio. O clima entre os expositores foi de dever cumprido e celebração. A comissão organizadora da Feira Imobiliária, de Construção Civil e Serviços, estima que durante os quatro dias de evento foram efetivados cerca de R$ 15 milhões em negócios.

Pelo menos, vinte mil pessoas passaram pelo local de quinta-feira a domingo. Além do público do Vale do Taquari, foram registradas visitantes de Venâncio Aires, Porto Alegre e Santa Cruz do Sul.

De acordo com o presidente desta edição, Felipe Kirch, todas as expectativas foram superadas. “Só temos a agradecer cada visitante e, ainda mais, cada expositor pela dedicação com seu espaço, cuidado em receber e compromisso em efetivar bons negócios. Agradeço ainda aos nossos patrocinadores por acreditarem na nossa feira e fortalecerem a potência da nossa região em mais um evento de sucesso. Com certeza a Imove está além do que poderíamos imaginar. A 3ª edição promete”, avalia.

Bons negócios e diversas possibilidades

De acordo com a sócia-proprietária da Bruxel Materiais de Construção, Camila Huppes, a empresa se juntou à equipe de expositores com a proposta de atrair clientes, mas o resultado foi além. “Fomos convidados a participar e viemos com a ideia de atrair clientes, mostrando nossa marca, mas superou as expectativas, não esperávamos tanto movimento e possibilidades de negócios.”

Para a proprietária da Ane Decor House, Anelise Gerhardt, a Imove, com certeza, expôs a força do município. “Superou além das expectativas, imaginava uma feira tranquila, mas o movimento foi intenso do começo ao fim. Foi uma oportunidade de conhecer realmente o que Arroio do Meio tem de melhor, nem eu, que moro na cidade, sabia que havia tantas diversidades em cada segmento. Nossa empresa é presença confirmada em uma próxima edição para fazer negócios, fortalecer a marca e reconhecer os parceiros”, destacou.

Divulgação e reforço de marca

Uma das empresas patrocinadoras da Imove, o Grupo Thérapi, esteve presente com um de seus empreendimentos e, para o sócio-proprietário, Leandro Heineck, a Imove ganhou destaque em visibilidade e divulgação. “Ficamos muito felizes de, como empresa, apoiar um evento deste porte. Viemos com a certeza de aumentar a visibilidade da marca e o objetivo foi cumprido com êxito”, diz.

A próxima edição da Imove está marcada para 2024, a comissão já trabalha com novas ideias e propostas aos expositores e apoiadores.

