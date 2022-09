O Alto Taquari

O Hospital São José, de Arroio do Meio, colocou em prática, há pouco mais de um mês, um novo modelo de internação clínica, com disponibilidade presencial da equipe responsável das 7h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, e com avaliações nos finais de semana. Para isso, formou um grupo de especialistas sob a responsabilidade do médico emergencista André Weber. A equipe conta com três médicas: Dra. Stephanie Tomasi Heck, Dra. Thaisa Cardoso Fenalte e Dra. Daphne Dalpian Bonfaglio.

A qualificação do serviço é alcançada com um modelo híbrido, unindo o trabalho do internista – responsável pela assistência ao paciente – e do hospitalista, que cuida das intercorrências dos pacientes internados e faz o elo entre a porta de entrada e a internação clínica.

Médico dentro do hospital – “Com esse modelo, trazemos o médico para dentro do hospital, conseguimos ter mais agilidade nas internações de emergência, nas avaliações de outros setores, nos casos de altas precoces e intercorrências”, explica o Dr. André. Ele acrescenta que o “cerne” do hospital foi reorganizado para atender às necessidades atuais com a eficácia e a qualidade que os pacientes esperam e merecem.

Por daiane