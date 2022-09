O Alto Taquari

Feira do Produtor comemora seu 12º aniversário neste sábado

Neste sábado, dia 10, a tradicional Feira do Produtor de Arroio do Meio comemora seu 12º aniversário. Desta forma, a Administração Municipal, por meio da secretaria de Agricultura em parceria com a Emater e os produtores, irá promover uma breve solenidade alusiva à data, a partir das 9h, na Rua de Eventos.

Além da solenidade, haverá a comercialização de produtos frescos de hortifruti, doces, conservas, biscoitos, embutidos, ovos e artesanato. No dia também irão ocorrer apresentações de artistas locais. A Feira do Produtor é realizada semanalmente das 7h às 11h30min em parceria com feirantes que oferecem variedades em verduras, hortaliças, frutas, melado e derivados, agroindústrias, entre outros.

