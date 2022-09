O Alto Taquari

Feira do Produtor celebra aniversário com festa na Rua de Eventos

A tradicional Feira do Produtor de Arroio do Meio comemorou neste sábado, dia 10, o seu 12º aniversário. Para marcar a data, uma breve solenidade foi realizada na Rua de Eventos com a presença de autoridades, feirantes e consumidores. Realizada semanalmente, a feira se consolida a cada ano, fazendo crescer o número de consumidores que levam em conta a qualidade do alimento oferecido pelos produtores.

Vindo de Porto Alegre, o casal Beatriz e Pedro Henrique da Silva reside há cinco anos em Arroio do Meio. Frequentadores assíduos da feira, destacaram que é uma alegria participar da feira aos sábados e conviver com os produtores que sempre atendem a todos com um sorriso no rosto.

Em nome dos feirantes, Edna e Helena Weizenmann enalteceram o apoio que têm da Emater e da Administração. “Há 12 anos temos essa persistência. Não é fácil produzir, muitas vezes em virtude das intempéries, mas nos esforçamos para oferecer produtos de qualidade aos munícipes”, frisa Helena.

André Müller, Cristiano Laste e Elias de Marco, da Emater/RS-Ascar, salientaram que o 12º aniversário da Feira do Produtor é sinônimo de muito trabalho e perseverança. Um trabalho conjunto entre feirantes, secretaria de Agricultura, Emater e demais secretarias do município. O secretário de Agricultura, Élcio Roni Lutz, reforçou que os produtos comercializados são para oferecer saúde ao consumidor. “Me sinto feliz por poder participar do 12º aniversário da feira. Uma história que vem de vários anos, independente da Administração, mas que busca fazer o possível para ajudar os agricultores”.

Já o prefeito Danilo Bruxel destacou que os feirantes comemoram uma trajetória de 12 anos. “A feira é sinônimo de persistência, pois não é somente vir aqui e vender o seu produto. É preciso tempo e dedicação para preparar os alimentos, além da preocupação em trazer produtos de qualidade para a feira”.

O momento teve ainda apresentações musicais e a entrega de uma lembrança aos feirantes.

