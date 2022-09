Carta Branca

Coisa difícil é se equilibrar na onda.

Eis aí uma verdadezinha bem provada por surfistas, por barcos de papel e também pelos políticos. Os ventos podem mudar a qualquer hora. O chão tem a densidade da areia movediça. Não dá para se fiar em nada.

O desafio de manter-se estável por quanto mudem as condições climáticas aplica-se em todos os três casos. Mas – não há como negar – a vida dos políticos ganha longe em tribulação. Mais ainda em período de campanha eleitoral.

§§§

Deve ser por isso que uma verdade antiga continua no topo das sentenças prediletas. Não dos surfistas, que estes não precisam muito mais do que destreza física. Mas dos políticos. Ali, entre os ensinamentos consagrados, se encontra um preceito basilar : “falem bem ou falem mal, mas falem de mim”.

§§§

Dá para entender por que essa filosofia emplaca. Pessoas públicas precisam do boca a boca para se manter vivas. Longe dos olhos, longe do coração; quem é visto é lembrado – diz o povo com sabedoria. E tudo seria mais ou menos fácil, não fosse a escalada de informação que é despejada sobre a humanidade dia e noite e a partir dos quatro pontos cardeais. Os tais 15 minutos de glória a que cada um teria direito devem ter diminuído de tamanho. Não sei não. Talvez num futuro próximo tenhamos de medir a duração da glória com o relógio dos segundos, como os juízes fazem nas competições olímpicas.

Ou seja, a questão é esta: como o candidato pode se manter no centro do interesse rivalizando com os múltiplos chamariscos que sugam atenção? Como ser lembrado se a cabeça de todo o mundo gira tal catavento enlouquecido?

§§§

Não bastasse o congestionamento de notícias, outro complicador entrou em campo com as demais modernidades que nos cercam. Falo da estética.

Na prática isto significa que as pessoas e as coisas têm de parecer graciosas, atraentes. Beleza é fundamental, dizia Vinícius de Moraes a respeito das mulheres, e estava criando aí a tese que acabaria por se aplicar a todos os setores. Quer dizer, ninguém pense em botar a cara numa foto, por mais inocente que ela seja, se não puder parecer belo como os deuses. Cara lavada, olheiras fundas, nem pensar! Os procedimentos estéticos entraram na lista das necessidades básicas. O mundo virou um céu de formosuras. Quem menos corre voa. Parecer Gisele Bünchen não é mais privilégio. Virou necessidade.

§§§

Lembrando tudo isso, cabe reconhecer o turbilhão que assola o pessoal do ramo público. Como se manter na crista? Como se equilibrar no mar tempestuoso? Como passar mensagem que grude na cabeça do eleitor?

Não existe só uma fórmula, mas alguma há que aplicar. De um jeito ou de outro, é preciso que falem. Falem. Que falem bem ou que falem mal. Mas que falem. Falem.

Por daiane