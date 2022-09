Falar de trabalho, pós-pandemia

Greicy Weschenfelder

A era pós-pandemia mudou para sempre as relações de trabalho até então estabelecidas e o trabalho home-office é uma realidade que não sai mais. Gostando ou não, hoje o computador é acessório básico de cada um para trabalhar.

Algo bem discutido também no âmbito cooperativo é entre o home office e o trabalho presencial nas empresas e/ou lugares de trabalho. Conheço diversos relatos de funcionários que conciliam três dias de trabalho físico e outros dois dias em casa. E tudo está certo!

Não vejo problema na diversidade e nos locais de onde se trabalha, desde que se atinjam os objetivos e realmente haja um equilíbrio entre o trabalho e a vida.

Alguns novos pensamentos vêm surgindo como “Quiet Quiting” e dão conta de trabalhar em casa e fazer o estritamente necessário, com tudo predeterminado em contrato. O que não me agrada muito nesse caso é de que nem tudo é assim tão programado no nosso trabalho, e o ‘só trabalhar em casa’ tira um pouco da formalidade que os serviços têm e faz com que você não crie uma rotina corporativa. E também esse trabalho parece compilar muito mais direitos do que deveres; podendo a pessoa se demitir a qualquer minuto se a cláusula não for obedecida. Mas ai nos faz pensar: e onde fica o tal de ‘vestir a camiseta’, ‘encontrar sentido no que faz’, ‘trabalho dignifica o ser humano’. Óbvio que não sou adepta ao trabalho que escraviza ou exige demais do profissional sem ter cooperação do outro lado. Esse termo vem contra o ‘workaholismo’ em que o ser humano se doa demais ao trabalho e esquece a si, esquece os familiares, enfim, a vida.

Ser “workaholic” é trocar a vida pelo trabalho e isso, muitas vezes, cobra um preço muito alto do ser humano, sob a forma de depressão, ansiedade e problemas físicos. Trabalhar de forma exaustiva, portanto, não é uma alternativa para sentir-se bem, e, muitas vezes, é uma fuga para não sentir a sua própria companhia.

A questão toda está no equilíbrio entre o trabalho e a vida, algo desafiador. Lembrar sempre que em tempos difíceis ter um trabalho é algo importante. Muito útil a discussão do trabalho digital nas corporações, mas antes de mais nada é preciso descontruir a noção de que se está em casa e não se trabalha, além de uma mudança que requer adaptação da cultura do trabalho, traçar metas claras e transformar as organizações; além de evitar também decisões simplistas como dar computador e achar que está na cultura digital.

Por daiane