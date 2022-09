Expovale abre inscrições para agroindústrias familiares

O Alto Taquari

Até o dia 23 de setembro, as agroindústrias familiares interessadas em participar da Expovale 2022 podem fazer sua inscrição junto aos Sindicatos de Trabalhadores Rurais ligados à Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS). Serão disponibilizados aos empreendedores rurais 46 espaços totalmente gratuitos no Pavilhão 4, preferencialmente para os estabelecidos na região do Vale do Taquari. A oportunidade é viabilizada com recursos da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul (SEAPDR RS), com organização da Emater e da Fetag.

O espaço é exclusivo para empreendimentos integrantes do Programa Estadual da Agroindústria Familiar (PEAF). Juntamente com a ficha de inscrição disponível nos sindicatos, os interessados deverão apresentar Certificado de Inclusão no PEAF, cópia do licenciamento sanitário e extrato atualizado da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ou Cadastro da Agricultura Familiar (CAF).

A Expovale + Construmóbil 2022 acontece de 10 a 15 e de 17 a 20 de novembro no Parque do Imigrante, em Lajeado e é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) e prefeitura de Lajeado.

Por daiane