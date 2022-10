Estrada velha será pavimentada com recursos próprios

O Alto Taquari

Nas próximas semanas a empresa vencedora da licitação começa os trabalhos para asfaltar a antiga estrada velha, trecho localizado entre o EC Brasil e a comunidade de Picada Flor, em Marques de Souza.

Conforme o prefeito Fábio Mertz (PP), serão aplicados R$ 3.718.067,61 com recursos próprios para realizar o projeto. “Vamos pavimentar 2,2 quilômetros. Este trecho era a principal entrada para a cidade antes de construírem a BR-386 e por isso recebeu este nome: estrada velha. É um local de bastante movimentação e temos várias empresas instaladas no perímetro, além dos benefícios para as famílias residentes com o fim da poeira, barro e até buracos”.

Mertz acredita no aumento do fluxo de veículos com a duplicação pela facilidade de acessar o município pela via alternativa. “Estas obras são possíveis pela gestão enxuta que estamos fazendo. A cidade está em crescimento e para este lado isso é visível. Precisamos ter uma boa infraestrutura no futuro. Pedimos a compreensão de todos por eventuais transtornos a serem causados”.

Mais pavimentações

Outra obra em andamento é a pavimentação de 1,1 quilômetro no distrito de Bela Vista do Fão, cujo investimento chega a R$ 1.613.987,00. No trecho será colocada a capa asfáltica nos próximos dias. Mertz destaca a necessidade de melhorar a infraestrutura das estradas no interior para melhorar a trafegabilidade e o escoamento da produção agrícola.

“O setor está em franco crescimento, principalmente de aves, suínos e leite. Nada mais justo do que aplicar parte do retorno em melhorias. Além de recursos próprios, buscamos apoio dos Governos Estadual e Federal para asfaltar mais trechos nos próximos meses.”

Por daiane