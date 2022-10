Eleitor não poderá levar aparelho celular na cabine de votação

O Alto Taquari

Em visita ao AT na manhã de quarta-feira, o juiz eleitoral da 104ª Zona Eleitoral, João Regert, reforçou algumas novidades para as eleições deste ano. A principal delas é que o eleitor não poderá portar o celular na cabine de votação. Nem se o aparelho estiver desligado.

A proibição já está prevista na Lei das Eleições desde 2009, mas a Justiça Eleitoral determinou mais rigor no seu cumprimento. Os mesários já receberam orientação de como proceder nestes casos e podem chamar a Brigada Militar se houver necessidade. O eleitor que insistir em não cumprir a lei será impedido de votar. Além disso, o desrespeito terá consequências, podendo o ato do eleitor, inclusive se causar tumulto, ser caracterizado como crime eleitoral, que prevê detenção e multa.

A restrição ao aparelho se dá unicamente à cabine de votação, aquele espaço onde está a urna, e tem por objetivo preservar o sigilo do voto e garantir que ninguém seja coagido a comprovar, com foto ou vídeo, que votou em determinado candidato. Na seção eleitoral, observa o juiz, o celular não é restrito. Inclusive, pode ser utilizado para mostrar os dados do eleitor por meio do e-Título.

Conforme o juiz, a tendência é de que não ocorram incidentes deste tipo nos municípios que compõem a 104ª ZE, tendo em vista a característica respeitadora e ordeira dos eleitores, já verificada nos pleitos anteriores.

Filas

A formação de filas será inevitável em alguns horários. A identificação biométrica, juntamente com o fato de serem cinco cargos, fará com que o tempo necessário para o voto seja maior. Assim, a recomendação do juiz é para que as pessoas aproveitem os horários que geralmente possuem menos fila, que é por volta do meio-dia e pelas 15h. O início da manhã, e logo após o almoço, são os momentos em que há mais concentração de eleitores e devem ser evitados. A votação inicia às 8h e se estende até às 17h. Quem ainda estiver na fila às 17h receberá uma senha e poderá votar, mesmo que depois do horário.

Uma forma de contribuir para que a votação seja mais rápida, é levar uma “colinha” com os números dos candidatos, a fim de evitar esquecimentos.

Para votar

O eleitor deve apresentar documento oficial com foto para votar. São documentos oficiais aptos a comprovar a identidade do eleitor: via digital do título de eleitor, e-Título (quando o eleitor houver realizado a coleta biométrica); carteira de identidade, identidade social, passaporte ou outro documento oficial com foto como carteira de categoria profissional reconhecida por lei, carteira de trabalho ou CNH.

A orientação do juiz é de que todos levem um documento com foto, inclusive quem já baixou o e-Título e tem cadastro biométrico, visto que o aplicativo pode apresentar instabilidade. Embora o título de eleitor não seja documento obrigatório, é bom que seja levado para facilitar o acesso dos mesários às informações do eleitor.

Vale lembrar que o voto é facultativo para idosos a partir dos 70 anos e para jovens com idade entre 16 e 18 anos. Quem já tiver completado 18 anos é obrigado a votar.

Quem não lembra o local e a seção de votação e não tem acesso ao título, pode conferir os dados no e-Título ou no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – www.tse.jus.br na barra Eleitor e Eleições/ eleitor/título e local de votação/consulta por nome. Basta preencher os dados solicitados – CPF, data de nascimento e nome da mãe – para ter acesso às informações.

Algumas seções de Coqueiro Baixo, Nova Bréscia, Pouso Novo e Travesseiro, mudaram o número. A alteração foi feita pelo TSE para fins de padronização, já que na Zona Eleitoral havia municípios com seções de número igual. As seções ficam nos mesmos locais de votação de sempre e haverá avisos com a identificação da seção anterior e a atual.

Eleitores que tiverem mobilidade reduzida ou deficiência, podem ser acompanhados na cabine de votação por uma pessoa de confiança. As urnas também são equipadas com fones de ouvido para facilitar o voto para quem possui deficiência visual.

Justificativa

Quem por algum motivo não puder votar, pode fazer a justificativa diretamente no e-Título ou em qualquer seção eleitoral no domingo. O eleitor também poderá justificar sua ausência num prazo de até 60 dias depois da eleição no Cartório Eleitoral ou no site do TSE.

Encerramento

A previsão é de que todos os dados das urnas da 104ª ZE tenham sido transmitidos ao sistema totalizador até às 19h30min do domingo. Isto porque o material das seções mais distantes, como de Pouso Novo, Coqueiro Baixo e Nova Bréscia, demoram mais tempo para chegarem ao Cartório Eleitoral.

Neste ano, as eleições em todo o país ocorrem no fuso horário de Brasília. Estados que possuem fuso horário diferentes, vão adequar o período de votação para que este coincida com todo o país. A uniformização vai permitir que os resultados parciais sejam divulgados logo após o encerramento das urnas, assim que começarem a ser computados. Até então, os resultados só podiam ser divulgados após encerramento da votação nos estados com fusos horários diferentes e que utilizam o horário local para a votação.

João Regert projeta que os resultados oficiais demorem mais neste pleito. Isto porque o TSE prioriza a segurança do processo. Quanto mais camadas de segurança, mais o sistema demora para processar os dados.

No dia da eleição

• É permitida a manifestação individual, espontânea e silenciosa da preferência do eleitor ou eleitora por partido político, coligação, federação ou candidatos, relevada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas.

• É proibida a distribuição ou realização de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de suas candidatas ou candidatos, abrangendo, inclusive, caminhadas, carreatas, passeatas ou carros de som que divulguem jingle ou mensagens de candidaturas.

• É proibido, até o término do horário de votação, com ou sem utilização de veículos, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como bandeira, broches, dísticos e adesivos; a caracterização de manifestação coletiva e/ou ruidosa; a abordagem, o aliciamento e a utilização de método de persuasão ou de convencimento; e a distribuição de camisetas.

• É proibido o derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, que configuram propaganda irregular, sujeitando o infrator à multa, sem prejuízo da apuração eventual prática de crime eleitoral.

• É proibido o uso, por servidores da Justiça Eleitoral, mesários, escrutinadores, nos recintos das seções eleitorais e juntas apuradoras, de vestuário ou objetos com qualquer propaganda de partidos, coligações, federações ou candidato ou candidata.

• É proibida a publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet por partidos políticos/e ou seus candidatos.

• É proibida a veiculação de propaganda eleitoral em sítios de pessoas jurídicas ou órgãos oficiais da Administração Pública direta ou indireta na internet, ainda que gratuita.

Fiscalização – Os candidatos registrados, os delegados e os fiscais de partido político ou de coligação poderão fiscalizar as mesas receptoras, formular protestos, fazer impugnações, inclusive sobre a identidade do eleitor. Durante os trabalhos de votação, os fiscais somente poderão portar crachá, cujas medidas não devem ultrapassar 12 cm de comprimento por 10 cm de largura, com o nome e a sigla do partido político ou da coligação, sem referência que possa ser interpretada como propaganda eleitoral, sendo proibido usar vestuário padronizado.

